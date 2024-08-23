Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон подписали Договор о союзнических отношениях между Казахстаном и Таджикистаном

По итогам переговоров Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон подписали Договор о союзнических отношениях между Республикой Казахстан и Республикой Таджикистан. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.