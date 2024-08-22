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    19:26, 21 Август 2024 | GMT +6

    Токио, Джидда, Сиань — какие прямые рейсы запустят из Казахстана

    самолет, Air Astana
    Фото: Александр Павский/ Kazinform

    Прямое авиасообщение в столицы нескольких государств откроется в ближайшее время, передает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства транспорта РК.

    — С сентября авиакомпания Air Astana планирует запустить прямые рейсы по маршруту «Шымкент-Джидда» на самолете типа А-320 с частотой два раза в неделю (вторник, пятница). Кроме того, с 1 ноября авиакомпания SCAT запустит рейсы по направлению «Шымкент — Сиань», — говорится в ответе министерства агентству Kazinform.

    Кроме того, с декабря 2024 года авиакомпания Air Astana рассматривает вопрос возобновления прямых пассажирских рейсов в Малайзию с частотой три рейса в неделю по маршруту «Алматы — Куала-Лумпур».

    — В среднесрочной перспективе планируется запуск рейсов в Токио и Нью-Йорк, — уточнили в ведомстве.

    Теги:
    Туризм Авиация Транспорт Минтранспорта РК Интеграция и партнерство
    Данагуль Карбаева
    Автор
    Данагуль Карбаева
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