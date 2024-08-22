Прямое авиасообщение в столицы нескольких государств откроется в ближайшее время, передает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства транспорта РК.

— С сентября авиакомпания Air Astana планирует запустить прямые рейсы по маршруту «Шымкент-Джидда» на самолете типа А-320 с частотой два раза в неделю (вторник, пятница). Кроме того, с 1 ноября авиакомпания SCAT запустит рейсы по направлению «Шымкент — Сиань», — говорится в ответе министерства агентству Kazinform.

Кроме того, с декабря 2024 года авиакомпания Air Astana рассматривает вопрос возобновления прямых пассажирских рейсов в Малайзию с частотой три рейса в неделю по маршруту «Алматы — Куала-Лумпур».