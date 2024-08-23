Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон провели переговоры в расширенном формате

После встречи глав государств в узком составе переговоры продолжились с участием членов официальных делегаций, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что главной целью его государственного визита в Таджикистан является достижение общей цели по выводу казахско-таджикских отношений дружбы и взаимной поддержки на качественно новый уровень. В этом контексте он обратил внимание на особую значимость подписываемого сегодня Договора о союзнических отношениях между Республикой Казахстан и Республикой Таджикистан.

– Этот исторический документ открывает для нас новые горизонты, закладывает основу для дальнейшего расширения многогранных связей. Наши совместные усилия по укреплению союзнических отношений способствуют обеспечению устойчивого роста и стабильности во всем Центральноазиатском регионе. Пользуясь возможностью, хотел бы выразить огромную благодарность Вам, уважаемый Эмомали Шарипович, за огромный вклад в упрочение казахско-таджикских отношений. Для меня доставляет большое удовольствие посещать солнечный Душанбе. Я замечаю положительные изменения с каждым своим приездом. Мы внимательно следим за процессом осуществления экономических реформ в Вашей стране, видим достигнутые результаты и, конечно же, как истинные друзья и союзники радуемся этому, – сказал Президент.

Фото: Акорда

Глава государства с удовлетворением констатировал успешное развитие казахско-таджикского сотрудничества по всем ключевым направлениям.

– Действительно, все договоренности, которые были достигнуты в ходе предыдущей встречи с Вами, последовательно реализуются и находятся на контроле правительств двух стран. Я лично интересуюсь этим вопросом. В прошлом месяце состоялось очередное заседание Межправительственной комиссии на уровне заместителей премьер-министров. Мне доложили, что участники обсудили весь спектр вопросов нашего двустороннего взаимодействия. Ставим цель доведения объемов взаимной торговли до 2 млрд долларов. Полагаю, что возможности для достижения этой цифры имеются, – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Президент поблагодарил таджикскую сторону за содействие в проведении Дней культуры Казахстана, особо отметив установку бюста великого казахского поэта и философа Абая Кунанбаева в центре Душанбе. По словам Главы государства, такие мероприятия обогащают сокровищницу общих духовно-культурных ценностей.

Фото: Акорда

В свою очередь Президент Таджикистана Эмомали Рахмон подчеркнул, что подписание Договора о союзнических отношениях качественно укрепит межгосударственное сотрудничество на долгосрочную перспективу.

– Убежден, что это отвечает коренным интересам наших народов. Сегодняшний Ваш визит сопровождается серией параллельных мероприятий. Это Дни культуры Казахстана, Дни казахского кино, мероприятия с участием интеллигенции, ученых, женщин, молодежи и предпринимателей двух стран. Они стали демонстрацией крепкой дружбы, близости, взаимопонимания и расширения сотрудничества между нашими странами и народами, – сказал таджикский лидер.

В ходе встречи были определены приоритеты и задачи дальнейшего укрепления двустороннего сотрудничества в агропромышленной, водно-энергетической, транспортно-транзитной сферах. Стороны договорились сконцентрировать усилия на запуске совместных проектов, а также создавать благоприятные условия для ведения бизнеса.

Также были рассмотрены возможности расширения взаимовыгодного партнерства в сферах цифровизации, образования и применения космических технологий.





