РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:59, 21 Август 2024 | GMT +6

    В Казахстане появились два новых праздника

    газеты
    Фото:pixabay.com

    Правительство Казахстана дополнило список праздничных дат в стране, передает агентство Kazinform.

    Так, перечень пополнил национальный день печати. Его отмечать казахстанцы будут 2 февраля. А вот 1 октября объявлен официальным Днем работников радио. 

    В Министерстве культуры и информации отметили, что профессиональные праздники сотрудников отраслей послужат дополнительным стимулом для дальнейшего развития отечественных СМИ.

    Постановление введено в действие с 21 августа 2024 года.

    Ранее сообщалось о том, что список профессиональных праздников пополнился на 8 дат:

    • День работников в сфере оказания государственных услуг – 7 апреля;
    • День работников сферы жилищно-коммунального хозяйства – 16 апреля;
    • День работников метрологии – 20 мая;
    • День ветеринарного работника – 10 июля;
    • День работника охотничьего хозяйства – первая суббота сентября;
    • День работников высшего образования РК – 1 октября;
    • День работников стандартизации – 14 октября;
    • День органов антикоррупционной службы – 18 ноября.

     

    Теги:
    Праздник СМИ Правительство РК Минкультуры и информации Дата
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
    Сейчас читают
    telegram