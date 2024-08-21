В Казахстане появились два новых праздника

Правительство Казахстана дополнило список праздничных дат в стране, передает агентство Kazinform.

Так, перечень пополнил национальный день печати. Его отмечать казахстанцы будут 2 февраля. А вот 1 октября объявлен официальным Днем работников радио.

В Министерстве культуры и информации отметили, что профессиональные праздники сотрудников отраслей послужат дополнительным стимулом для дальнейшего развития отечественных СМИ.

Постановление введено в действие с 21 августа 2024 года.

Ранее сообщалось о том, что список профессиональных праздников пополнился на 8 дат: