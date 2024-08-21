12:59, 21 Август 2024 | GMT +6
В Казахстане появились два новых праздника
Правительство Казахстана дополнило список праздничных дат в стране, передает агентство Kazinform.
Так, перечень пополнил национальный день печати. Его отмечать казахстанцы будут 2 февраля. А вот 1 октября объявлен официальным Днем работников радио.
В Министерстве культуры и информации отметили, что профессиональные праздники сотрудников отраслей послужат дополнительным стимулом для дальнейшего развития отечественных СМИ.
Постановление введено в действие с 21 августа 2024 года.
Ранее сообщалось о том, что список профессиональных праздников пополнился на 8 дат:
- День работников в сфере оказания государственных услуг – 7 апреля;
- День работников сферы жилищно-коммунального хозяйства – 16 апреля;
- День работников метрологии – 20 мая;
- День ветеринарного работника – 10 июля;
- День работника охотничьего хозяйства – первая суббота сентября;
- День работников высшего образования РК – 1 октября;
- День работников стандартизации – 14 октября;
- День органов антикоррупционной службы – 18 ноября.