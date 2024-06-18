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    09:41, 18 Июнь 2024 | GMT +6

    На 8 профессиональных праздников больше станет в Казахстане

    праздники
    Фото: freepik.com

    Новые профессиональные праздники появились в Казахстане, со ссылкой на приказ Министерства труда РК от 11 июня 2024 года в новой редакции, передает агентство Kazinform.

     

    Перечень профессиональных праздников в нашей стране добавили:

    ▪️День работников в сфере оказания государственных услуг – 7 апреля;
    ▪️День работников сферы жилищно-коммунального хозяйства – 16 апреля;
    ▪️День работников метрологии – 20 мая;
    ▪️День ветеринарного работника – 10 июля;
    ▪️День работника охотничьего хозяйства – первая суббота сентября;
    ▪️День работников высшего образования РК – 1 октября;
    ▪️День работников стандартизации – 14 октября;
    ▪️День органов антикоррупционной службы – 18 ноября.

    Таким образом, теперь в Казахстане всего 63 профессиональных праздника.

    Теги:
    Праздник Казахстан Общество
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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