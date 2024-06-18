На 8 профессиональных праздников больше станет в Казахстане

Новые профессиональные праздники появились в Казахстане, со ссылкой на приказ Министерства труда РК от 11 июня 2024 года в новой редакции, передает агентство Kazinform.

Перечень профессиональных праздников в нашей стране добавили:



▪️День работников в сфере оказания государственных услуг – 7 апреля;

▪️День работников сферы жилищно-коммунального хозяйства – 16 апреля;

▪️День работников метрологии – 20 мая;

▪️День ветеринарного работника – 10 июля;

▪️День работника охотничьего хозяйства – первая суббота сентября;

▪️День работников высшего образования РК – 1 октября;

▪️День работников стандартизации – 14 октября;

▪️День органов антикоррупционной службы – 18 ноября.



Таким образом, теперь в Казахстане всего 63 профессиональных праздника.