Будут ли «комфортные школы» открыты вовремя в Казахстане

В этом году по поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева активно реализуется пилотный национальный проект «Комфортная школа». Несмотря на высокие ожидания, темпы строительства школ нового формата не раз подвергались критике. Корреспондент агентства Kazinform решила выяснить, будут ли новые «комфортные школы» открыты в срок.

Напомним, в феврале 2024 года на заседании Правительства Премьер-министр Олжас Бектенов поручил фонду «Самрук-Қазына» обеспечить ввод 98 «комфортных школ» в эксплуатацию до 1 сентября, а оставшихся 119 — до конца года. Он также пообещал, что за срыв сроков будут приняты жесткие меры.

Kazinform направил запрос в АО «Samruk-Kazyna Construction» чтобы узнать, сколько школ нового формата будут открыты до начала учебного года.

— В рамках пилотного национального проекта «Комфортная школа» по заказу АО «Samruk-Kazyna Construction» по стране ведется строительство 208 объектов образования, 20 из которых планируется ввести в эксплуатацию в сентябре, — ответили в компании.

Таким образом, редакция решила уточнить, есть ли отставание в сентябрьском графике на 78 школ, однако ответа в Samruk-Kazyna Construction нам не предоставили.

Тем не менее, в компании отметили, что согласно договорам, заключенным с подрядными организациями, срок ввода в эксплуатацию всех «комфортных школ» — 15 декабря текущего года. Однако благодаря ЕРС-контрактам, позволяющим вести проектирование и СМР параллельно, большинство объектов обещают сдать раньше договорных сроков.

— Строительство комфортных школ ведется согласно утвержденным директивным срокам, — заверили в Samruk-Kazyna Construction.

Завершаются работы по облицовке внешнего фасада школ, внутренней отделке, мебелированию, прокладке инженерной инфраструктуры и благоустройству территории.

Помимо этого, ранее Премьер-министр также поручал обеспечить максимальную вовлеченность отечественных производителей в закупки строительных материалов, оборудования и мебели для таких школ.

В компании ответили, что доля материалов казахстанского производства в нацпроекте в среднем составляет 70%.

— В строительстве учебных заведений используется продукция отечественных производителей, начиная от инертных материалов, газоблоков, кирпичей, заканчивая фасадными и кровельными материалами. При этом приоритет отдается местным заводам и фабрикам, — говорится в ответе.

В Samruk-Kazyna Construction отмечают, что с учетом большого спроса при строительстве школ на поставку технологического оборудования, производимого в Казахстане, отечественные производители вентиляционного и электрического оборудования завысили стоимость товаров на 29-148%. В связи с этим, компания предлагает организовать проверку обоснованности применения таких цен и его снижения.

Завтра в АО «Самрук-Казына» состоится заседание Общественного совета фонда, посвященное работе АО «Samruk-Kazyna Construction» в рамках реализации проекта «Комфортная школа».