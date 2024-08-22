Казахстан и Таджикистан подписали контракты на $900 млн - итоги инвестфорума

По итогам казахстанско-таджикского инвестиционного форума в Душанбе подписан ряд коммерческих соглашений и контрактов на сумму порядка $900 млн, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

В форуме, который состоялся 21 августа, накануне государственного визита Президента РК Касым-Жомарта Токаева в Таджикистан, приняла участие делегация Казахстана во главе с первым заместителем Премьер-министра Романом Скляром.

Таджикская сторона была представлена первым заместителем Премьер-министра Хокимом Холикзода.

Выступая с приветственной речью, Роман Скляр отметил, что Казахстан и Таджикистан имеют значительные возможности для реализации совместных проектов по многим направлениям. Вице-премьер подчеркнул, что проведение данного мероприятия является ярким подтверждением намерений двух стран усиливать двустороннее торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество.

Р. Скляр сообщил о проводимой правительствами совместной работе по расширению номенклатуры поставляемых товаров, углублению взаимодействия в сфере промышленной кооперации, увеличению взаимных поставок сельскохозяйственной продукции.

Отмечена важность продолжения взаимодействия между металлургическими предприятиями и содействия в расширении пула совместных агропроектов в области производства, переработки и хранения сельскохозяйственной и плодоовощной продукции с целью ее дальнейшего экспорта на рынки третьих стран.

Помимо этого ведется плодотворное сотрудничество в транспортной и IT сферах. При этом подчеркнуто создание Казахстаном всех условий для развития транзитных перевозок.

На полях форума состоялись двусторонние встречи представителей казахстанской стороны с руководством ряда таджикских компаний. Обсуждены конкретные предложения по реализации совместных проектов с созданием производств по выпуску продукции высокого передела.

Как сообщалось ранее, Казахстан и Таджикистан планируют увеличить товарооборот до 2 млрд долларов в ближайшее время.

22-23 августа Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев с государственным визитом посетит Республику Таджикистан. В рамках визита президенты проведут переговоры и подпишут ряд документов. Какие договоренности могут быть достигнуты, и чем примечательны отношения двух стран, читайте в материале аналитического обозревателя агентства Kazinform.