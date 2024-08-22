Казахстан и Таджикистан увеличат товарооборот до $2 млрд

Казахстан и Таджикистан планируют увеличить товарооборот до 2 млрд долларов в ближайшее время, передает агентство Kazinform со ссылкой на «Ховар».

Об этом было объявлено на торгово-инвестиционном форуме, который состоялся сегодня в Душанбе в рамках государственного визита Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Таджикистан.

На форуме обсуждались пути укрепления сотрудничества в сфере бизнеса и инвестиций, включая создание совместных предприятий.

Первый заместитель Премьер-министра Таджикистана Хоким Халикзода отметил, что Казахстан является стратегическим партнером Таджикистана в регионе и в 2023 году занял четвертое место в структуре внешней торговли Таджикистана с долей 13,8%.

Первый заместитель Премьер-министра Казахстана Роман Скляр назвал форум важным шагом в укреплении торгово-экономических связей между двумя странами.

Ранее сообщалось, что 22-23 августа по приглашению Президента Эмомали Рахмона Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев с государственным визитом посетит Таджикистан.