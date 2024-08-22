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    00:20, 22 Август 2024 | GMT +6

    Казахстан и Таджикистан увеличат товарооборот до $2 млрд

    Флаг Казахстан Таджикистан Қазақстан Тәжікстан
    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

    Казахстан и Таджикистан планируют увеличить товарооборот до 2 млрд долларов в ближайшее время,  передает агентство Kazinform со ссылкой на «Ховар»

    Об этом было объявлено на торгово-инвестиционном форуме, который состоялся сегодня в Душанбе в рамках государственного визита Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Таджикистан.

    На форуме обсуждались пути укрепления сотрудничества в сфере бизнеса и инвестиций, включая создание совместных предприятий.

    Первый заместитель Премьер-министра Таджикистана Хоким Халикзода отметил, что Казахстан является стратегическим партнером Таджикистана в регионе и в 2023 году занял четвертое место в структуре внешней торговли Таджикистана с долей 13,8%.

    Первый заместитель Премьер-министра Казахстана Роман Скляр назвал форум важным шагом в укреплении торгово-экономических связей между двумя странами.

    Ранее сообщалось, что 22-23 августа по приглашению Президента Эмомали Рахмона Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев с государственным визитом посетит Таджикистан.

    Теги:
    Торговля Сотрудничество Роман Скляр Таджикистан Международные отношения
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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