Новый пакет документов и договор о союзнических отношениях: что ожидать от встречи Токаева с Рахмоном

22-23 августа Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев с государственным визитом посетит Республику Таджикистан. В рамках визита президенты проведут переговоры и подпишут ряд документов. Какие договоренности могут быть достигнуты, и чем примечательны отношения двух стран, читайте в материале аналитического обозревателя агентства Kazinform.

Активное политическое взаимодействие

Казахстан и Таджикистан установили дипломатические отношения в январе 1993 года. В том же году в Казахстане было открыто дипломатическое представительство Таджикистана, а в апреле 1998 года в Душанбе в качестве самостоятельного представительства была учреждена дипломатическая миссия Казахстана, в 2001 году ей был присвоен статус посольства.

Сегодня позиции Казахстана и Таджикистана по основным вопросам глобальной повестки дня практически совпадают. Между странами создана солидная договорно-правовая база двустороннего сотрудничества, охватывающая практически все сферы казахстанско-таджикского взаимодействия. Таджикистан поддерживает международные и региональные инициативы Казахстана. Главы государств двух стран регулярно встречаются в рамках международных мероприятий (СВМДА, ОДКБ, ЦА+, КГГВЦА, ШОС).

В мае 2022 года прошло первое заседание Комиссии по сотрудничеству между верхними палатами Парламента двух стран и подписан План мероприятий по развитию межпарламентского сотрудничества на 2022–2024 годы.

В мае 2023 года состоялся государственный визит Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона в Казахстан. По итогам визита была подписана Декларация о союзническом взаимодействии между государствами.

Дорожная карта на 2025–2027 годы

Казахстан входит в ТОП-5 торгово-экономических партнеров Таджикистана, а также является одним из ключевых инвесторов в стране. Двусторонний товарооборот за последние годы превысил $1 млрд, и перед правительствами обеих стран поставлена задача нарастить его до $2 млрд. С данной целью Казахстан и Таджикистан готовят подписание Дорожной карты по увеличению двустороннего товарооборота на 2025–2027 годы.

По данным МИД РК, по итогам 2023 года товарооборот между странами снизился на 18,4% и составил $1,13 млрд. Показатель товарооборота 2022 года составлял $1,385 млрд. Экспорт из РК в РТ в 2023 году был зафиксирован на уровне$860 млн.Импорт из Таджикистана в Казахстан — $271 млн.

Инфографика: Kazinform

За январь–май 2024 года взаимная торговля между Казахстаном и Таджикистаном составила $464,6 млн., что на 0,4% ниже, чем за аналогичный период прошлого года ($466,5 млн.). А показатель экспорта из Казахстана в Таджикистан за январь–май 2024 года вырос на 19% и составил $376,4 млн. Импорт из Таджикистана за аналогичный период этого года снизился на 41% и составил $87,6 млн.

Основными товарами экспорта из Казахстана в Таджикистан являются: пшеница, природный газ, оксиды и гидроксиды алюминия, мука пшеничная, ячмень, макаронные изделия, цианиды и др.

Импортируемые товары из Таджикистана в нашу страну — руды и концентраты медные, цинковые и свинцовые, фрукты сушеные, смеси орехов или сушеных плодов, виноград, лук репчатый, чеснок, воды, включая минеральные и газированные, абрикосы, вишня, черешня, персики, сливы.

В Казахстане зарегистрировано более 504 таджикских юридических лиц и их филиалов, а также более 90 совместных казахско-таджикских предприятий.

На рынке Таджикистана активно работают представительства казахстанских компаний: «JTI Kazakhstan» (сигаретная продукция), TOO «Teksan Kazakhstan Invest» (завод по производству светоэлектротехнической продукции); дилеры по продажам казахстанской продукции: компании «Alina» (производство сухих строительных смесей и лакокрасочной продукции), завода «Пеноплэкс Казахстан» (строительная продукция), завода «ЗЕРДЕ Керамика» (керамические изделия), группы компаний «Galaksi» (алюминиевые профили строительного назначения), холдинга «ЦЕСНА» (производство и поставка муки) и другие.

Главный эксперт отдела азиатских исследований Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК Болат Ауелбаев отмечает, что Казахстан и Таджикистан постоянно прорабатывают вопросы взаимодействия в сферах энергетики, промышленности, транспорта, сельского хозяйства, образования и науки, цифровизации и туризма.

Фото: пресс-служба КИСИ

— Казахстанский экспорт постоянно наращивается, и казахстанские производители реализуют в республике железнодорожные локомотивы, вагоны, рельсобалочную продукцию, пшеницу, муку и другую сельскохозяйственную продукцию. В целом по 85 товарным позициям в этом году планируется повысить продажу на сумму порядка $190 млн. В свою очередь, в Казахстане пользуются спросом таджикистанские овощи и фрукты. Также наша страна заинтересована покупать электроэнергию с Рогунской ГЭС и надежных поставках поливной воды из водохранилища «Бахри Точик» в обмен на технику и горюче-смазочные материалы, — сказал Болат Ауелбаев.

С 2005 по 2023 годы Казахстан вложил в экономику Таджикистана инвестиции объемом $576 млн, которые направлялись в сферу финансовых услуг, связь, энергетику, торговлю, строительство, промышленность, мукомольное производство, на геологоразведку и добычу полезных ископаемых.

Инфографика: Kazinform

Хорошие позиции в Таджикистане завоевывают казахстанские цифровые технологии.

— В 2023 году по линии агентства KazAID Таджикистану в виде грантовой поддержки были переданы IT-продукты платформы eGov, вместе с этим будет проводиться обучение 100 таджикских специалистов в казахстанских IT-школах и научных исследовательских институтах, — сообщил Болат Ауелбаев.

Начиная с 1995 года, ежегодно проходят заседания Казахстанско-таджикской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству (МПК).Как пояснили в МИД РК, проведено 18 заседаний МПК, последнее из которых состоялось в июле в Душанбе.

В Астане в рамках государственного визита Эмомали Рахмона в мае 2023 года прошел казахско-таджикский бизнес-форум, по итогам которого было заключено 39 коммерческих контрактов и соглашений на сумму свыше $1,8 млрд. В рамках форума состоялось «Третье заседание казахстанско-таджикского Делового совета», по итогам которого подписан ряд важных коммерческих документов на $20 млн.

Надо отметить, что оба государства, помимо торгово-экономического обмена, помогают друг другу в сложных ситуациях. Так по время паводков в Казахстане таджикский народ передал гуманитарную помощь в виде продуктов питания, питьевой воды и строительных материалов пострадавшему населению наших северных областей.

— В настоящее время Таджикистан — это государство с самыми высокими темпами экономического роста в регионе: в 2023 году он составил 8,3%, в начале 2024 года — 8,2%. Многие экономисты связывают такую динамику роста с увеличением доходов от экспорта золота и государственными вложениями в инфраструктуру, — сообщили в МИД РК.

Культура и образование

У Казахстана с Таджикистаном налажены хорошие культурные связи. К примеру, в Душанбе функционирует казахский национальный культурный центр «Байтерек». В Таджикистане на данный момент проживает около 2 тысяч казахов. По данным переписи населения РК 2021 года, численность таджиков в стране составила 49 827 человек или 0,26% от общей численности населения.

В сентябре 2022 года при поддержке посольства РК был организован показ казахстанских фильмов в кинотеатре Душанбе. В январе 2023 года, по случаю 30-летия установления дипотношений в Душанбе состоялся концерт мастеров искусств Туркестанской области. А августе прошлого года прошли Дни культуры Таджикистана в Казахстане. Во время проведения мероприятия, в Астане, Алматы и Шымкенте были организованы выступления мастеров искусств и молодых исполнителей, выставки изобразительного искусства и народных промыслов, встречи ведущих деятелей литературы и науки двух стран, выставки и ярмарки продажи сельскохозяйственной продукции, а также изделий народного промысла Таджикистана.

Совсем недавно в конце июля в Душанбе состоялся Форум женщин Казахстана и Таджикистана. Кроме того, активно развивается взаимодействие двух стран в сфере образования. С 2022 года казахстанская квота для обучения таджикских граждан в вузах РК увеличена до 100 человек. В вузах Казахстана обучается около 400 граждан Таджикистана. Около 100 граждан РК обучаются в таджикских вузах.

Также на Форуме ректоров вузов стран Центральной Азии было подписано Соглашение об открытии совместного факультета информационных технологий на базе ведущих вузов двух стран (ЕНУ им. Л.Гумилева и ТТУ им. М.Осими).

Что ожидать от переговоров в Душанбе на высшем уровне

В рамках государственный визита Касым-Жомарта Токаева в Республику Таджикистан состоятся переговоры на высшем уровне, а также в расширенном межправительственном формате. Как и принято при организации мероприятий подобного уровня, готовится солидный пакет документов для подписания.

Как отмечает главный эксперт отдела азиатских исследований КИСИ при Президенте РК Алия Мусабекова, отличительной чертой нынешнего визита Главы государства станет подписание Договора о союзнических отношениях. Этот исторический шаг выведет двусторонние отношения между нашими странами на качественно новый уровень партнерского взаимодействия.

Фото: пресс-служба КИСИ

— Стоит отметить, что с самого обретения независимости Казахстан и Таджикистан связывает крепкая дружба и взаимовыгодное сотрудничество. Эксперты из Душанбе постоянно вспоминают, что наша страна была одной из немногих, кто оказывал гуманитарную и военную помощь Таджикистану в трудные годы гражданской войны и внутренней нестабильности. Вопросы безопасности занимают важное место в двусторонней повестке по сей день. Казахстан и Таджикистан вместе работают над формированием устойчивой структуры безопасности в регионе и сотрудничают в этом плане на различных многосторонних площадках, — сказала Алия Мусабекова.

Эксперты подчеркивают, что обе страны достигли высокого уровня политических взаимоотношений — подписание Договора о стратегическом партнерстве в 2015 году, принятая Декларация о союзническом взаимодействии в 2023 году.

— Таджикистан за годы сотрудничества проявил себя надежным партнером, и Казахстан нацелен на дальнейшее укрепление многогранного сотрудничества и выход на качественно новый уровень взаимодействия. В этой связи будет принят пакет документов по созданию благоприятных условий для развития торгово-экономических отношений, торговли, промышленной кооперации и культурно-гуманитарных связей, — прокомментировал главный эксперт отдела азиатских исследований КИСИ при президенте РК Болат Ауелбаев.

Эксперт отметил, что подписанию Договора о союзнических отношениях ничего не препятствует, ведь между странами традиционно сложились дружеские отношения. Кроме того, после подписания соглашения, стороны возьмут на себя повышенные обязательства в вопросе обеспечения безопасности.