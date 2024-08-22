Параспортсмены Казахстана отправились в Париж

Первый поток паралимпийцев, участвующих в XVII летних Паралимпийских играх, отправился в Париж. В состав делегации вошли спортсмены, представляющие сборные команды по волейболу сидя, паранастольному теннису и параплаванию, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства туризма и спорта РК.

Стоит отметить, что национальная сборная по волейболу сидя впервые за 28 лет получила лицензию на участие в Паралимпийских играх Париж-2024. Кроме того, лицензия по паранастольному теннису стала первой в истории страны в этом виде спорта.

В состав сборной команды по параплаванию входят такие известные спортсмены, как чемпионка Паралимпийских игр Лондона 2012 года Зульфия Габидуллина, бронзовый призёр Паралимпийских игр Токио-2020 Нурдаулет Жумагали, а также победители международных соревнований Сиязбек Далиев и Амир Муратбеков.

Всего на Паралимпийских играх в Париже-2024 казахстанские спортсмены завоевали 33 лицензии в 9 видах спорта. Игры пройдут с 28 августа по 8 сентября.

Как сообщалось, Премьер-министр Олжас Бектенов встретился с членами сборной Казахстана в преддверии предстоящих XVII Паралимпийских летних игр 2024. Он вручил национальной олимпийской сборной страны государственный флаг Казахстана, который спортсмены торжественно пронесут во время церемонии открытия игр.

Вице-президент Национального паралимпийского комитета РК Бакыт Сапаров рассказал, как проходит процесс подготовки членов национальной паралимпийской сборной.