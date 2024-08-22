Президенты Казахстана и Таджикистана провели переговоры в узком составе , передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что придает важное значение регулярным встречам на высшем уровне, которые служат прочной основой укрепления казахско-таджикского многопланового партнерства.

Фото: Акорда

– Прежде всего, хотел бы выразить сердечную благодарность за исключительное радушие, гостеприимство, которое было оказано мне с первых минут пребывания на древней таджикской земле. Отношения между Казахстаном и Таджикистаном развиваются успешно по восходящей линии практически по всем направлениям. Мы являемся надежными союзниками. Мы ценим отношение Таджикистана к Казахстану. Но останавливаться на полпути нельзя, мы должны двигаться вперед. Поэтому задача данного визита – придать самый серьезный импульс развитию нашего сотрудничества. Сегодня будет подписан Договор о союзнических отношениях. Это документ имеет историческое значение. Поэтому полагаю, что у нас состоится содержательный обмен мнениями по всем интересующим нас вопросам, – сказал Президент Казахстана.

Фото: Акорда

Эмомали Рахмон высоко оценил состояние двустороннего сотрудничества и выразил намерение и далее углублять стратегическое партнерство Казахстана и Таджикистана.

– Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, приветствую Вас в Таджикистане. Мы очень рады Вашему государственному визиту. Уверен, что его итоги придадут новый импульс нашим отношениям. Они сегодня динамично развиваются в политическом, торгово-экономическом, культурно-гуманитарном измерении и в сфере безопасности. Готов обсудить с Вами состояние и перспективы сотрудничества наших стран, а также международные и региональные вопросы, – подчеркнул Эмомали Рахмон.

В ходе переговоров были рассмотрены вопросы торгово-экономического, транзитно-транспортного, энергетического, культурно-гуманитарного сотрудничества, а также взаимодействия в сферах цифровизации, сельского хозяйства и водных ресурсов.

Кроме того, обсуждались перспективы реализации прорывных инвестиционных проектов, которые станут новыми точками роста экономик Казахстана и Таджикистана.