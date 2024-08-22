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    12:54, 22 Август 2024 | GMT +6

    Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом в Таджикистан

    Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом в Таджикистан
    Фото: Акорда

    Президент Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом в Таджикистан, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом в Таджикистан
    Фото: Акорда

    В аэропорту Душанбе Главу государства встретил Президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

    Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом в Таджикистан
    Фото: Акорда

    В ходе визита пройдут переговоры на высшем уровне в узком формате и в составе правительственных делегаций двух стран. 

    Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом в Таджикистан
    Фото: Акорда

    Планируется подписание ряда двусторонних документов, направленных на углубление сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

    Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом в Таджикистан
    Фото: Акорда
    Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом в Таджикистан
    Фото: Акорда
    Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом в Таджикистан
    Фото: Акорда

    Ранее сообщалось, что 22-23 августа по приглашению Президента Эмомали Рахмона Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев с государственным визитом посетит Республику Таджикистан.

    Теги:
    Акорда Казахстан Касым-Жомарт Токаев Таджикистан
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
    Гульжан Тасмаганбетова
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