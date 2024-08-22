12:54, 22 Август 2024 | GMT +6
Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом в Таджикистан
Президент Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом в Таджикистан, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.
В аэропорту Душанбе Главу государства встретил Президент Таджикистана Эмомали Рахмон.
В ходе визита пройдут переговоры на высшем уровне в узком формате и в составе правительственных делегаций двух стран.
Планируется подписание ряда двусторонних документов, направленных на углубление сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.
Ранее сообщалось, что 22-23 августа по приглашению Президента Эмомали Рахмона Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев с государственным визитом посетит Республику Таджикистан.