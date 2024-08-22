Президент Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом в Таджикистан, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

Фото: Акорда

В аэропорту Душанбе Главу государства встретил Президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

Фото: Акорда

В ходе визита пройдут переговоры на высшем уровне в узком формате и в составе правительственных делегаций двух стран.

Фото: Акорда

Планируется подписание ряда двусторонних документов, направленных на углубление сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Фото: Акорда

Фото: Акорда

Фото: Акорда

Ранее сообщалось, что 22-23 августа по приглашению Президента Эмомали Рахмона Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев с государственным визитом посетит Республику Таджикистан.