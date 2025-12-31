Итоги 2025 года: ключевые события в культурной сфере Казахстана

0-летие Абая праздновалось не только внутри страны, но и за ее пределами. В Казахстан прибыли мировые поп-звезды категории «А», а также открылся третий филиал Нью-Йоркской киноакадемии. Национальные фильмы в отечественном кинопрокате начали приносить доход свыше одного миллиарда тенге, что стало важным шагом для развития местного кино. Агентство Kazinform представляет обзор самых значимых культурных событий, произошедших в стране в 2025 году.

Законодательные инициативы: ограничение использования фонограмм и запрет пропаганды ЛГБТ

В 2025 году Парламент принял ряд законов и поправок, касающихся культурной сферы. 10 февраля Президент подписал закон, регулирующий вопросы культуры, образования и наставничества.

Документ направлен на расширение использования государственного языка, укрепление его статуса, обновление правовой базы для реализации культурных программ, а также защиту нематериального культурного наследия.

В марте Президент подписал закон, который придал городу Туркестан особый статус историко-культурного и туристического центра. Закон направлен на сохранение, восстановление и развитие исторического и культурного наследия города, включая мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи. В его рамках усиливается охрана исторических и археологических памятников, предусмотрены меры по возрождению и поддержке национального ремесленного искусства, а также организация археологических заповедников.

26 декабря Президент подписал закон об охране объектов историко-культурного наследия и образовательно-оздоровительных услуг. Закон систематизирует археологическую работу и гарантирует сохранность историко-культурных объектов. В частности, создается единая автоматизированная информационная система для археологических исследований, предусмотрена передача археологических находок и материалов, а также создание Национального депозитария.

Фото: pexels.com

В ноябре Парламент принял закон, ограничивающий использование фонограммы. Теперь на концертных, развлекательных и массовых культурных мероприятиях с числом зрителей более 200 использование фонограммы запрещено.

При этом на улицах, площадях и объектах вроде ипподромов ограничение не действует. Организаторы обязаны заранее уведомлять о применении фонограммы, а телевизионные записи продолжают использовать фонограмму на законных основаниях.

Мажилис принял закон, направленный на поддержку и развитие креативных индустрий. В документ введены понятия «работник креативной индустрии» и «реестр субъектов креативной индустрии».

Акиматам предоставлены полномочия создавать условия для раскрытия потенциала и развития талантов через развитие предпринимательства в креативной сфере. Закон также защищает права работников креативной индустрии.

Коллаж: Kazinform / Pixabay / Kinopoisk.ru

Кроме того, Сенат рассмотрел и одобрил закон «О внесении изменений и дополнений в отдельные законодательные акты Республики Казахстан по вопросам архивного дела и ограничения распространения противоправного контента». Закон предусматривает присвоение архивам статуса «Национальный», выплату дополнительного вознаграждения архивным сотрудникам, работающим в сельской местности, а также защиту подрастающего поколения от пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений и педофилии.

Мировые звезды в Казахстане

Главным культурным событием года не только для Казахстана, но и для всей Центральной Азии стали концерты всемирно известных поп-звезд, таких как Дженнифер Лопес и группа Backstreet Boys, прошедшие в Алматы и Астане.

Приезд Дженнифер Лопес открыл Астане путь в гастрольную карту мировых звезд класса «А». 1 августа на концерт в «Астана Арене» было продано более 25 тысяч билетов, а в Алматы — 27 тысяч. Среди зрителей оказалось около семи тысяч иностранных туристов из примерно 30 стран.

Фото: Jason Armond

Легендарная американская группа Backstreet Boys впервые выступила в Казахстане. На концерт в Астане прибыли более 12 тысяч туристов из 45 стран, включая Германию, Польшу, Францию, Турцию, Финляндию, Литву, Эстонию, Чехию, Сербию, Грецию, Азербайджан, Россию и Узбекистан. Концерты Дженнифер Лопес и Backstreet Boys также способствовали росту посещаемости ресторанов и кафе в Астане и Алматы на 11%.

— В ближайшие три года мы планируем провести более десяти концертов «A»-класса, процесс уже запущен. Организаторы концертов уплатят свыше одного миллиарда тенге налогов, — отметил продюсер Малик Хасенов.

Photo credit: Backstreet Boys / instagram

Кроме того, 28 октября всемирно известный итальянский оперный певец Андреа Бочелли дал большой концерт в Almaty Arena — это было одно из выступлений его мирового тура 2025 года.

В сентябре на музыкальном фестивале Park Live Almaty выступили мировые звезды, такие как Robbie Williams, Marilyn Manson, Röyksopp, Alan Walker, Morcheeba, The Hu, Shortparis, Swae Lee, Elderbrook и Bloodywood.

Проект Silk Way Star собрал миллиард зрителей

В 2025 году на телеканале Jibek Joly прошел первый вокальный мегапроект Азии — конкурс Silk Way Star, объединивший исполнителей из 12 стран. Проект Silk Way Star, собравший миллионы зрителей, был реализован в рамках соглашения между Телерадиокомплексом Президента Республики Казахстан и китайской медиакорпорацией China Media Group.

Миллионы зрителей по всему миру следили за конкурсом, знакомясь с музыкальным наследием каждой страны. Всего проект посмотрели около одного миллиарда человек.

В конкурсе участвовали исполнители из Азербайджана, Армении, Грузии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Малайзии, Монголии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Южной Кореи.

Казахстан представлял известный певец ALEM (Батырхан Маликов), который исполнил песню «Come back home» в жанре k-pop на корейском языке, легендарную «Take on Me» в синти-поп стиле и рок-композицию «Qara» группы 6ELLUCCI и другие композиции. Его вокальные возможности, сценическая свобода и точная передача эмоций сделали его одним из фаворитов проекта.

В гранд-финале победу одержала известная певица и композитор из Монголии Мишель Джозеф, которая сочетает традиционную традиционный уртын дуу (протяжные песни) с современными музыкальными жанрами.

Следующий сезон конкурса пройдет в Китае, а количество стран, желающих участвовать, увеличивается. К проекту проявили интерес Индонезия, Индия, Пакистан, Вьетнам и несколько арабских государств.

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

Джеки Чан снимет фильм в Мангистау

В Мангистауской области планируется съемка фильма с участием легендарного Джеки Чана. Съемочная группа проекта «Доспехи Бога» («Armour of God») прибыла в Актау для осмотра природных локаций. После длительных переговоров именно уникальные ландшафты, масштабные панорамы и природная специфика региона определили выбор Мангистау в качестве места съемок фильма.

Кадр из фильма

Режиссером проекта назначен Роберт Кун, утвержденный самим Джеки Чаном.

Организаторы проекта отметили, что это решение было принято по итогам переговоров в Пекине. Съемки культового фильма в Мангистау рассматриваются как важное событие для казахстанской киноиндустрии.

Реализация проекта укрепит позиции страны на международной кинематографической арене, привлечет инвестиции в регион и поспособствует развитию креативных индустрий и туристического потенциала.

Стоит напомнить, что франшиза «Доспехи Бога» впервые вышла в 1986 году. Эта картина, сочетавшая экшн и восточную комедию, сделала Джеки Чана мировой звездой.

Актау — культурная столица тюркского мира

В 2025 году международная организация ТҮРКСОЙ, занимающаяся развитием тюркской культуры и искусства, объявила город Актау «культурной столицей тюркского мира». Мероприятия в рамках проекта продолжались на протяжении всего года. Их цель — укрепление братских связей и дружбы между тюркоязычными государствами, передача тюркской культуры и искусства из поколения в поколение, а также популяризация этих традиций на международной арене. Для этого были проведены многочисленные культурные события с участием артистов из тюркоязычных стран.

Фото: Аягоз Избасарова / Kazinform

На церемонии открытия на побережье Каспийского моря присутствовали 25 тысяч человек. На международное культурное событие, не имевшее аналогов ранее, специально прибыл Димаш Кудайберген. Был открыт аул «Суун айгыр», основанный на аргыказахской мифологии, где представлены ключевые экспонаты мемориального музея мифолога Серикбола Кондыбая.

В рамках программы прошли международная конференция «Тотем тюркского мира», шествие-фестиваль тюркских эпосов, посвященный поэме «Сорок богатырей Крыма», вокально-инструментальный фестиваль «Каспий — море дружбы», а также фестивали фольклорных ансамблей и исполнителей на национальных инструментах стран тюркского мира.

Кроме того, были организованы фестиваль шубата «АК МАЯ FEST», международный симпозиум художников и скульпторов «Загадочные краски», XXV «Собрание художников ТҮРКСОЙ», а также I международный поэтический фестиваль «Тюркские поэты» среди молодых авторов в честь 180-летия Абая Кунанбаева.

Музыкальное явление XXI века: Димаш совершил мировое турне

2025 год стал значимым этапом в карьере казахстанского певца Димаша Кудайбергена, открывшим новые вершины его искусства и международного признания. В этом году он организовал масштабное мировое турне «Stranger» и стал первым казахстанским артистом, который дал сольный концерт на знаменитой арене Madison Square Garden в Нью-Йорке.

Фото: dimashnews.com

Турне Димаша охватило также крупные города, включая Лондон, Барселону, Мехико и Ригу.

Помимо концертной деятельности, Димаш активно участвовал в международной гуманитарной работе. В 2025 году он был назначен Глобальным послом доброй воли Международной организации по миграции ООН (IOM). 22 июля Димаш Кудайберген получил звание Народного артиста Кыргызстана. Вьетнамские СМИ, освещая его выступление на фестивале 8WONDER Winter 2025 в Ханое, назвали Димаша «редкой драгоценностью».

В творчестве певца также появились новые инициативы. Димаш вдохнул новую жизнь в песню Сакена Сейфуллина «Тау ішінде» и организовал челлендж среди поклонников в социальных сетях. Кроме того, была представлена книга-альбом «Димаш Кудайберген: Музыка без границ», посвященная творческому пути артиста.

В окрестностях Алматы открыт филиал New York Film Academy

В городе Каскелен Алматинской области состоялось официальное открытие филиала знаменитой американской киношколы New York Film Academy. Это третий кампус NYFA за пределами США и первый в Казахстане мировой творческий университет.

Фото: МНВО РК

Филиал предлагает обучение по пяти направлениям в рамках годичных и краткосрочных программ под руководством профессиональных преподавателей из США: кино (Filmmaking), продюсерское мастерство (Producing), сценарное дело (Screenwriting), анимация и визуальные эффекты (3D animation & VFX), разработка игр (Game design).

На первый набор были приняты 200 студентов из Казахстана и соседних стран — Китая, Индии и России. По завершении обучения выпускники получают дипломы американского университета и могут продолжить образование в Нью-Йорке или Лос-Анджелесе.

Almaty Museum of Arts — новый музей искусства в Алматы

12 сентября 2025 года в Алматы был торжественно открыт Almaty Museum of Arts (ALMA). Это один из крупнейших музеев современного искусства в Центральной Азии. Миссия музея заключается в поддержке и изучении процессов современного искусства, а также в раскрытии их значения для мировой культуры. В коллекцию музея вошли 700 произведений искусства, собранных как в Казахстане, так и за рубежом.

Фото: акимат Алматы

Здание музея общей площадью более 10 тысяч квадратных метров спроектировано британским архитектурным бюро Chapman Taylor. На первом этаже расположены просторные выставочные залы, среди которых залы «Великая степь» и «Сарыарка». Центральное пространство отведено под атриум Art Street, оформленный в виде природных форм Чарынского каньона. Кроме того, в музее функционируют профессиональное хранилище коллекции, реставрационный центр и креативное пространство «Мастерская».

Более 70% музейной коллекции составляют работы выдающихся казахстанских художников XX века. Среди них Жанатай Шарденов, Токболат Тогызбаев, Макым Кисамединов и Шаймардан Сариев. Также представлены работы ключевых фигур казахстанского современного искусства — Рустема Хальфина, Сауле Сулейменовой и Саида Атабекова. В будущем музей планирует расширять свою коллекцию и продолжать реализацию своей миссии.

Фильмов с миллиардными кассовыми сборами стало больше

В 2025 году при поддержке государства через Киноцентр было запущено 15 кинопроектов. Среди них восемь художественных фильмов — «Ақжелең», «Бүркітші», «Дни», «Кенжем қайда?», «38», «Тревожная ночь», «Сағындым сені», «Мұғалім»; два документальных фильма — «Венера. Баладан — бақ, қамыстан — құт» и «Батыл бол»; а также три анимационных фильма — «Адамзатқа іздеу саламын», «Жібек» и «Команда А.».

Коллаж: Kazinform / Freepik

Казахстанская киноиндустрия развивается динамично. Ежегодно устанавливаются новые рекорды кассовых сборов. Отечественные фильмы успешно конкурируют между собой и все чаще опережают иностранные картины.

По данным сайта Kinomania.kz, в истории казахстанского кино 17 коммерческих фильмов суммарно собрали кассовые сборы свыше одного миллиарда тенге. В 2025 году драма с участием актрисы Дариги Бадиковой «Ыстық ұя» собрала 1 754 600 300 тенге, фильм о жизни полицейских «Патруль. Последний приказ» — 1 727 008 730 тенге, комедия «Молда» — 1 558 337 191 тенге, а комедия «Қолыңнан келсе алып қаш» — 1 402 320 000 тенге.

180-летие Абая: 10 дней праздника культуры и наследия

В 2025 году 180-летие великого мыслителя и поэта Абая Кунанбаева впервые в регионе Семей отмечалось в течение 10 дней. Основное внимание уделялось культурно-духовным, познавательным и интеллектуальным мероприятиям. На международном, республиканском и региональном уровнях было организовано более 100 масштабных событий. В рамках юбилея был запущен энциклопедический портал «ABAI AKADEMIASY», открывший цифровой доступ к наследию Абая.

В рамках культурных дней Туркестанской области прошли ярмарка сельскохозяйственной продукции, выставка мастеров прикладного искусства и концерты артистов.

Для проведения масштабного праздника были мобилизованы сотни работников культуры, поваров и технических специалистов, более 500 волонтеров, а также ветераны и эксперты по традициям из районов. С 1 по 10 августа прошло более 70 крупных культурных мероприятий, 25 концертных программ, 10 театрализованных постановок, восемь выставок и фестивалей, пять спортивных соревнований, а также пять республиканских и международных творческих проектов.

Коллаж: Kazinform

10 августа в Абайском районе на праздничные мероприятия, посвященные 180-летию поэта, собрались более 50 тысяч человек. Среди участников — делегации из 15 стран, представители научного и творческого сообществ, деятели искусства, молодежь, туристы и журналисты. В Абайском районе было установлено более 200 юрт. На территории мавзолея «Абай-Шакарим» раскинулся этноаул «Жидебай». В Жидебае и Борили были установлены антенны и подключен интернет, благодаря чему накануне празднования район Абая полностью обеспечен доступом в сеть.

Кроме того, в этом году отмечались юбилеи других выдающихся личностей: 140-летие великого поэта и деятеля движения «Алаш» Миржакыпа Дулата, 115-летие известного полководца и писателя Бауыржана Момышулы, 105-летие поэта Жубана Молдагалиева, 100-летие писателя Куандыка Шангытбаева, 90-летие Кадыра Мырза Али и Жумекена Нажимеденова, 85-летие Ескендира Хасангалиева и Фаризы Онгарсыновой. 100-летие Нургисы Тлендиева отмечалось на уровне ЮНЕСКО.

В Мангистау прошли торжества по случаю 275-летия Бекет Ата Мырзагулулы, в Актобе — 100-летие Героя Советского Союза Алии Молдагуловой, в Павлодарском Прииртышье — 190-летие Жаяу Мусы, 135-летие Майры, 125-летие Исы Байзакова. Жители Ерейментау чествовали сразу трех исторических личностей: 345-летие Канжыгалы Богенбая, 225-летие Саккулак би и 135-летие Садуакаса Гылмани.

Международные культурные связи

В 2025 году Казахстан активно развивал культурную дипломатию, участвуя в международных туристических и культурных фестивалях в ряде стран. Так, в Пекине открылся Культурный центр Казахстана, который стал крупнейшей площадкой для обмена искусством, языком и культурой, а также для презентации национального наследия страны.

Фото: Руслан Сулейменов / Kazinform

Центр успел принять более 2000 посетителей и работает в формате выставок, образовательных и просветительских программ. Деятельность центра полностью соответствует поручениям Президента по укреплению культурной дипломатии Казахстана.

В честь 180-летия Абая в Риме был установлен памятник великому поэту, что привлекло внимание итальянской общественности и укрепило культурные связи между Казахстаном и Европой.

Фото: Министерство культуры и информации РК

В Ошской области Кыргызстана открылись улица, памятник и музей имени Абая, подчеркнув прочные связи между странами и место казахского мыслителя в общей культурной истории.

Фото: Мэрия г. Ош

В Армении, в рамках Дней культуры Казахстана, в Ереване был торжественно открыт парк имени Абая Кунанбаева. Это событие стало результатом соглашений на уровне глав государств во время официального визита Президента Казахстана в Ереван.

Фото: Kazinform

В августе состоялось открытие памятника Мухтару Ауэзову и Чингизу Айтматову с участием президентов Казахстана и Кыргызстана. Памятник стал символом духовного и литературного единства двух стран.

Фото: Акорда

Кроме того, в 2025 году в Армении и России прошли Дни культуры Казахстана, а в Казахстане — Дни культуры Вьетнама. Подобные мероприятия способствуют укреплению международных культурных коммуникаций и повышению интереса страны к творческим проектам.

