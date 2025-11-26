Улицу, памятник и музей Абая Кунанбаева открыли в кыргызском городе Ош

По данным пресс-службы мэрии Оша, в мероприятии приняли участие министр культуры и информации РК Аида Балаева, генеральный консул Казахстана в Оше Мухтар Карибай, мэр города Ош Женишбек Токторбаев, руководство полномочного представительства президента в Ошской области и жители города.

Фото: Мэрия г.Ош

На территории сквера, занимающего площадь почти 3 тыс. кв.м, установлен музей и памятник Абаю Кунанбаеву.

— Установленный в начале улице памятник Абаю Кунанбаеву не просто архитектурный объект. Это памятник братства, символ культурного пространства для молодежи, — отметил мэр города.

Напомним, в столице Кыргызстана памятник Абаю был открыт на центральной аллее Театрального сквера в мае 2022 года. В церемонии открытия приняли участие Касым-Жомарт Токаев и Садыр Жапаров.