РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:22, 25 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Улицу, памятник и музей Абая Кунанбаева открыли в кыргызском городе Ош

    В городе Ош состоялось торжественное открытие улицы, музея, сквера и памятника, названных в честь великого казахского мыслителя Абая Кунанбаева, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Улицу, памятник и музей Абая Кунанбаева открыли в кыргызском городе Ош
    Фото: Мэрия г.Ош

    По данным пресс-службы мэрии Оша, в мероприятии приняли участие министр культуры и информации РК Аида Балаева, генеральный консул Казахстана в Оше Мухтар Карибай, мэр города Ош Женишбек Токторбаев, руководство полномочного представительства президента в Ошской области и жители города.

    Улицу, памятник и музей Абая Кунанбаева открыли в кыргызском городе Ош
    Фото: Мэрия г.Ош

    На территории сквера, занимающего площадь почти 3 тыс. кв.м, установлен музей и памятник Абаю Кунанбаеву.

    — Установленный в начале улице памятник Абаю Кунанбаеву не просто архитектурный объект. Это памятник братства, символ культурного пространства для молодежи, — отметил мэр города.

    Напомним, в столице Кыргызстана памятник Абаю был открыт на центральной аллее Театрального сквера в мае 2022 года. В церемонии открытия приняли участие Касым-Жомарт Токаев и Садыр Жапаров.

    Теги:
    Кыргызстан Абай Мировые новости
    Гульмира Абдрахманова
    Гульмира Абдрахманова
    Автор
    Сейчас читают