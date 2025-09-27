В Казахстане открылся первый в Центральной Азии филиал New York Film Academy

Новый кампус был создан на базе Energo University и креативного парка Dala Edge.

В мероприятии приняли участие президент и CEO New York Film Academy Майкл Янг, министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек, а также аким Алматинской области Марат Султангазиев.

Фото: пресс-служба Министерства науки и высшего образования РК.

Атмосфера открытия была выдержана в кинематографическом стиле: гостей встретила оригинальная постановка «съемка дубля». В ходе церемонии выступили студенты, а также генеральный консул США в Алматы Мишель Еркин, подчеркнувшие культурное и творческое значение нового учебного заведения для региона.

Гостям была представлена инфраструктура кампуса – библиотека, лекционные аудитории, студии звукозаписи и монтажа, а также пространства креативного парка Dala Edge.

Фото: пресс-служба Министерства науки и высшего образования РК.

Во второй половине дня для студентов и участников прошли мастер-классы от международных специалистов. Среди них – режиссер и преподаватель NYFA Роб Пьетри, актер и мастер импровизации Марк Мочаби, эксперт в области AR и игровых технологий Кевин Кейтон, продюсер и режиссер Майкл Хсюэ, известный клипмейкер и кинорежиссер Ладо Кватания, казахстанский кинопродюсер Куаныш Бейсек, сценарист Голливуда Гульжан Токтогул, режиссер и специалист по Unreal Engine Болат Акназар, эксперт по визуальным эффектам Денис Вежновец, сценаристы Санат Шапашов и Сергей Литовченко (Казахстан), а также актер и преподаватель NYFA Тодд Бруно.

Фото: пресс-служба Министерства науки и высшего образования РК.

Завершением дня стала панельная дискуссия «CIS MEDIA MARKET TOMORROW: CHALLENGES, FOCUS, COMMUNITY», где обсуждались перспективы развития регионального медиарынка.

В своем выступлении президент NYFA Майкл Янг отметил, что открытие филиала в Казахстане является значительным событием не только в сфере образования, но и в развитии культуры и креативной индустрии.

- Мы гордимся тем, что New York Film Academy открылась в Казахстане. Это не просто образовательный проект, а площадка, объединяющая таланты региона и выводящая их на мировую киноиндустрию, – подчеркнул он.

Напомним, филиал Нью-Йоркской академии киноискусства (New York Film Academy, NYFA) стал третьим кампусом NYFA за пределами США и первым творческим университетом мирового уровня, открывшимся в Казахстане. В июле был объявлен конкурс на получение грантов для обучения в казахстанском кампусе New York Film Academy (NYFA).