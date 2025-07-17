New York Film Academy ищет таланты в Казахстане

Специальный конкурс на получение грантов объявлен Парком креативных технологий Dala.edge при Energo University и ориентирован на молодежь, проявляющую интерес к креативным индустриям.

В рамках программы предлагаются 100-процентные и 50-процентные гранты по направлениям «3D-анимация и визуальные эффекты» и «гейм дизайн».

Для участия необходимо подготовить креативную работу, подать заявку на поступление в NYFA Kazakhstan через официальный сайт kaz.nyfa.edu до 1 августа 2025 года. Все абитуриенты, подавшие заявку, автоматически становятся участниками конкурса.

Грантовая программа предоставляет уникальную возможность получить международный диплом NYFA без необходимости выезда за рубеж. Сертификат, выдаваемый по окончании обучения, полностью эквивалентен документам, получаемым в кампусах академии в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе. Занятия проводят преподаватели из США.

Напомним, казахстанский филиал NYFA стал единственным филиалом NYFA в Азии. 1 марта состоялась онлайн-церемония подписания соглашения о начале работы филиала на территории Парка креативных индустрий Алматинского университета энергетики и связи (Energo University) при участии президента New York Film Academy Майкла Янга.

Условия участия и дополнительная информация доступны на официальном сайте конкурса.

Напомним, филиал Нью-Йоркской академии киноискусства (New York Film Academy, NYFA) стал третьим кампусом NYFA за пределами США и первым творческим университетом мирового уровня, открывшимся в Казахстане.