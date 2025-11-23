РУ
    В Астане выбрали победителя Silk Way Star: награду финалисту вручил Димаш Кудайберген

    В Астане состоялся долгожданный гранд-финал первого азиатского вокального мегапроекта Silk Way Star. Он стал беспрецедентным телевизионным проектом, за развитием которого на протяжении 10 эпизодов следили миллионы зрителей в Казахстане и за его пределами.

    монголка
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    Приветственный адрес от Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в финале проекта зачитал Государственный советник Республики Казахстан Ерлан Карин.

    — Silk Way Star — это уникальная инициатива, призванная способствовать развитию духовного взаимодействия стран Азии и упрочению уз дружбы между нашими народами. Проект стал ярким примером культурной дипломатии, продемонстрировав традиции и творческие достижения наших стран, — говорится в приветственном адресе.

    ерлан Карин
    Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

    Финальное шоу стало кульминацией многонедельного творческого марафона и продемонстрировало высокий уровень вокального искусства, сценического продакшена и международного сотрудничества, превратив проект в значимую площадку культурного обмена между странами.

    Масштаб и формат Silk Way Star уже сопоставляют с крупнейшими мировыми музыкальными конкурсами, включая Евровидение.

    В финальной программе выступили семь сильнейших участников, представляющих Армению, Грузию, Казахстан, Китай, Монголию, Узбекистан и Малайзию. Каждый артист исполнил композиции на родном языке, представив зрителям многогранность культурного наследия своего народа и вокального стиля. Финальные номера отличались яркими постановками, тщательно проработанным визуальным контентом и оригинальными сценическими образами, созданными казахстанской командой стилистов специально к гранд-финалу, как и на протяжении всего проекта.

    Имя победителя первого азиатского вокального проекта Silk Way Star в Астане назвал народный артист Казахстана Димаш Кудайберген.

    — Победитель проекта Silk Way Star — Монголия — Мишель Джозеф! — сказал Димаш Кудайберген.

    диман
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    Для награждения победителя на сцену вышли партнер Телерадиокомплекса Президента Республики Казахстан, руководитель редакции Бюро Евразии China Media Group Ван Дэлу и генеральный директор Телерадиокомплекса Президента Республики Казахстан Раушан Кажибаева.

    Silk Way Star
    Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

    — В этом году, в июне, на встрече Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Кемелевича Токаева и Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина был подписан документ о запуске международного музыкального проекта с участием 12 стран. Хочу выразить искреннюю благодарность Ерлану Тынымбайулы за авторство этой идеи и за оказанное большое доверие телеканалу Jibek Joly. Также сердечно благодарю наших китайских коллег из компании China Media Group и ее руководителя Шэнь Хайсюня за всестороннюю поддержку проекта. Подготовка финалистов велась при участии казахстанских вокальных педагогов, хореографов, режиссеров, стилистов и технических служб. Шоу включало уникальные творческие решения и специальные постановки, благодаря которым гранд-финал стал по-настоящему зрелищным и запоминающимся, — сказала Раушан Кажибаева.

    Раушан Кажибаева
    Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

    Победитель первого сезона Silk Way Star определялся по комбинированной системе: 50% — оценка профессионального жюри, 50% — результаты онлайн-голосования зрителей, проходившего на сайте silkwaystar.org.

    Silk Way Star
    Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform
    Silk Way Star
    Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

    Прямую трансляцию гранд-финала вел телеканал Jibek Joly. Параллельные эфиры также прошли в Азербайджане, Таджикистане, Кыргызстане и Монголии.

    силк вей
    Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform
    силк вей
    Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

    На протяжении всего проекта за участием талантливых исполнителей в международном вокальном мегапроекте следили миллионы зрителей в разных странах.

    Проект Silk Way Star реализован в рамках соглашения между Телерадиокомплексом Президента Республики Казахстан и Медиакорпорацией Китая China Media Group (CMG).

    Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил участников международного проекта Silk Way Star с завершением престижного международного музыкального конкурса. 

    силк вей
    Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

     

