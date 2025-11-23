В Астане выбрали победителя Silk Way Star: награду финалисту вручил Димаш Кудайберген

Приветственный адрес от Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в финале проекта зачитал Государственный советник Республики Казахстан Ерлан Карин.

— Silk Way Star — это уникальная инициатива, призванная способствовать развитию духовного взаимодействия стран Азии и упрочению уз дружбы между нашими народами. Проект стал ярким примером культурной дипломатии, продемонстрировав традиции и творческие достижения наших стран, — говорится в приветственном адресе.

Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

Финальное шоу стало кульминацией многонедельного творческого марафона и продемонстрировало высокий уровень вокального искусства, сценического продакшена и международного сотрудничества, превратив проект в значимую площадку культурного обмена между странами.

Масштаб и формат Silk Way Star уже сопоставляют с крупнейшими мировыми музыкальными конкурсами, включая Евровидение.

В финальной программе выступили семь сильнейших участников, представляющих Армению, Грузию, Казахстан, Китай, Монголию, Узбекистан и Малайзию. Каждый артист исполнил композиции на родном языке, представив зрителям многогранность культурного наследия своего народа и вокального стиля. Финальные номера отличались яркими постановками, тщательно проработанным визуальным контентом и оригинальными сценическими образами, созданными казахстанской командой стилистов специально к гранд-финалу, как и на протяжении всего проекта.

Имя победителя первого азиатского вокального проекта Silk Way Star в Астане назвал народный артист Казахстана Димаш Кудайберген.

— Победитель проекта Silk Way Star — Монголия — Мишель Джозеф! — сказал Димаш Кудайберген.

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

Для награждения победителя на сцену вышли партнер Телерадиокомплекса Президента Республики Казахстан, руководитель редакции Бюро Евразии China Media Group Ван Дэлу и генеральный директор Телерадиокомплекса Президента Республики Казахстан Раушан Кажибаева.

Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

— В этом году, в июне, на встрече Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Кемелевича Токаева и Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина был подписан документ о запуске международного музыкального проекта с участием 12 стран. Хочу выразить искреннюю благодарность Ерлану Тынымбайулы за авторство этой идеи и за оказанное большое доверие телеканалу Jibek Joly. Также сердечно благодарю наших китайских коллег из компании China Media Group и ее руководителя Шэнь Хайсюня за всестороннюю поддержку проекта. Подготовка финалистов велась при участии казахстанских вокальных педагогов, хореографов, режиссеров, стилистов и технических служб. Шоу включало уникальные творческие решения и специальные постановки, благодаря которым гранд-финал стал по-настоящему зрелищным и запоминающимся, — сказала Раушан Кажибаева.

Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

Победитель первого сезона Silk Way Star определялся по комбинированной системе: 50% — оценка профессионального жюри, 50% — результаты онлайн-голосования зрителей, проходившего на сайте silkwaystar.org.

Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

Прямую трансляцию гранд-финала вел телеканал Jibek Joly. Параллельные эфиры также прошли в Азербайджане, Таджикистане, Кыргызстане и Монголии.

Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

На протяжении всего проекта за участием талантливых исполнителей в международном вокальном мегапроекте следили миллионы зрителей в разных странах.

Проект Silk Way Star реализован в рамках соглашения между Телерадиокомплексом Президента Республики Казахстан и Медиакорпорацией Китая China Media Group (CMG).

