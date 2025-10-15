Международный успех проекта Silk Way Star наблюдают миллиард зрителей — от Астаны до Куала-Лумпура

Silk Way Star стал настоящим мостом, соединяющим Астану с городами Азии и Европы. Каждую неделю шоу выходит в эфир сразу в нескольких странах, превращаясь в культурное событие, которое обсуждают зрители от Баку до Улан-Батора.

Фото: JJ

В Казахстане эфиры проекта выходят каждую субботу: в 20:00 — на телеканале Jibek Joly и в 22:30 — на телеканале Silk Way, который открывает проекту путь к международной аудитории.

В Кыргызстане проект смотрят на телеканалах Музыка и Маданият — третий эпизод показали 11 октября в 21:00.

Фото: JJ

В Азербайджане шоу выходит на SPACE TV. Второй эпизод зрители наблюдали 11 октября в 22:00, в Таджикистане — на САФИНА (ТВС) в 21:30 того же дня, в Монголии — на USB TV новый эпизод показали 12 октября в 19:30, в Грузии — на Georgian Times TV — 12 октября в 21:00, а в Узбекистане — на ZOR TV этап конкурса наблюдали 10 октября в 17:20.

Фото: JJ

Silk Way Star уже нарекли не просто вокальным конкурсом, а масштабным кросс-культурным медиапроектом, объединяющим исполнителей из разных стран. Он демонстрирует богатство языков, культур и музыкальных традиций, служит площадкой для самореализации артистов и инструментом культурной дипломатии.

На сцене в Астане звучат песни в традиционных и современных жанрах, создаются совместные выступления — все это делает проект интересным как широкой аудитории, так и профессиональному сообществу.

Фото: JJ

На протяжении четырех эпизодов зрители стали свидетелями самых разных форматов выступлений: исполнение собственных хитов, мировых музыкальных композиций и казахстанских песен на родных языках участников. В четвертом эпизоде артисты обменялись репертуаром — каждый исполнил песню другой страны на ее языке, что стало символом культурного единения.

В проекте участвуют вокалисты из Азербайджана, Армении, Грузии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Малайзии, Монголии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Южной Кореи.

Фото: JJ

После второго эпизода проект покинула участница из Азербайджана Сабина Заде, а после третьего — представитель Туркменистана, певец Довран Шаммыев.

Для самих артистов участие в Silk Way Star — это возможность представить свою страну, показать национальные традиции и культуру на международной сцене. Для организаторов — инструмент культурной дипломатии. Зрители в Баку, Ташкенте или Улан-Баторе слышат казахские, китайские, грузинские песни, что формирует прочные связи, действующие дольше, чем разовые культурные обмены.

Фото: JJ

Проект реализуется в партнерстве телеканала Jibek Joly и медиакорпорации China Media Group (CMG). Казахстанская сторона подчеркивает, что сотрудничество с ведущими международными вещателями расширяет культурное присутствие страны на мировой арене и открывает новые возможности для талантливых артистов.

Фото: JJ

Высокий уровень организации конкурса, мастерство участников и особую атмосферу дружбы, царящую на сцене Silk Way Star, отметили и представители жюри проекта.

— Это потрясающее чувство — находиться среди таких талантливых людей. Я желаю всем удачи и люблю всех участников проекта, — поделилась член жюри из Азербайджана, известная певица Эфенди.

Член жюри из Китая, известный композитор и музыкальный продюсер Хун Бин, считает, что Silk Way Star — особенный проект.



— Я волнуюсь, потому что растет значимость этого шоу. Я верю в светлое будущее проекта Silk Way Star. Надеюсь, что в следующем году он пройдет уже в Китае и найдет свое продолжение, — отметил он.

Фото: JJ

— Это не просто вокальный конкурс, это площадка для культурного обмена. Международный проект организован на высоком уровне, очень интересный. Я приглашаю всех следить за этим проектом. Давайте вместе выберем лучшего артиста, — поделилась член жюри из Малайзии Дато Данья.

Полную версию четвертого эпизода, а также других этапов международного проекта можно посмотреть здесь.