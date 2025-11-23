РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:03, 23 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Следующий конкурс Silk Way Star примет Китай — China Media Group

    Крупнейший вокальный проект Азии Silk Way Star продолжится в Китае. Об этом сообщил заведующий главной редакцией Евразийского бюро CMG Ван Дэлу на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК, передает корреспондент Kazinform.

    Следующий конкурс Silk Way Star примет Китай — China Media Group
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    Ван Дэлу подчеркнул, что Silk Way Star стал важным событием для культурного сотрудничества стран региона.

    Он отметил, что зрители в Китае особенно выделили высокий уровень организации и сам ход конкурса, за которым следили в течение нескольких месяцев.

    — Все сотрудники медиакорпорации Китая и зрители обращают внимание на сам процесс, как проходил конкурс на протяжении месяцев. Медиакорпорация Китая выступает со-организатором конкурса и это честь для нас. Вчера мы даже не ожидали, что уважаемый Президент Касым-Жомарт Токаев отправил всем участникам послание — это очень высокая оценка организационной работы нынешнего конкурса и доверие для медикорпорации Китая, — сказал он.

    Ван Дэлу
    Кадр из видео

    По словам Ван Дэлу, китайская сторона готова принять проведение следующего сезона.

    — Думаю, что мы готовы принять эстафету. Следующий конкурс состоится в Китае. В декабре мы обсудим детали и примем решение в части процесса, опираясь на опыт наших казахстанских коллег, — отметил он.

    Представитель CMG рассказал, что финал конкурса оставил у него сильные личные впечатления.

    — Думаю это не только конкурс, но и гуманитарное мероприятие. Символично, что семь певцов попали в финал, поскольку когда речь заходит о семерке, то сразу приходит в голову Семиречье, наурыз-коже. Я думаю, что это очень хорший шанс и платформа, где можно демонстрировать казахскую культуру. Мне очень повезло что я могу принимать участие в этой работе поскольку я в Казахстане жил и работал, — сказал он.

    Напомним, гранд-финал первого азиатского вокального мегапроекта Silk Way Star состоялся 23 ноября в Астане, по итогам которого победу одержала представительница Монголии Мишель Джозеф. 

    Теги:
    Культура Китай Silk Way Star Музыка JIBEK JOLY
    Адия Абубакир
    Адия Абубакир
    Автор
    Сейчас читают