Следующий конкурс Silk Way Star примет Китай — China Media Group

Ван Дэлу подчеркнул, что Silk Way Star стал важным событием для культурного сотрудничества стран региона.

Он отметил, что зрители в Китае особенно выделили высокий уровень организации и сам ход конкурса, за которым следили в течение нескольких месяцев.

— Все сотрудники медиакорпорации Китая и зрители обращают внимание на сам процесс, как проходил конкурс на протяжении месяцев. Медиакорпорация Китая выступает со-организатором конкурса и это честь для нас. Вчера мы даже не ожидали, что уважаемый Президент Касым-Жомарт Токаев отправил всем участникам послание — это очень высокая оценка организационной работы нынешнего конкурса и доверие для медикорпорации Китая, — сказал он.

Кадр из видео

По словам Ван Дэлу, китайская сторона готова принять проведение следующего сезона.

— Думаю, что мы готовы принять эстафету. Следующий конкурс состоится в Китае. В декабре мы обсудим детали и примем решение в части процесса, опираясь на опыт наших казахстанских коллег, — отметил он.

Представитель CMG рассказал, что финал конкурса оставил у него сильные личные впечатления.

— Думаю это не только конкурс, но и гуманитарное мероприятие. Символично, что семь певцов попали в финал, поскольку когда речь заходит о семерке, то сразу приходит в голову Семиречье, наурыз-коже. Я думаю, что это очень хорший шанс и платформа, где можно демонстрировать казахскую культуру. Мне очень повезло что я могу принимать участие в этой работе поскольку я в Казахстане жил и работал, — сказал он.

Напомним, гранд-финал первого азиатского вокального мегапроекта Silk Way Star состоялся 23 ноября в Астане, по итогам которого победу одержала представительница Монголии Мишель Джозеф.