Дипломатия перемен: как Казахстан усиливает позиции на мировой арене
Очередной выпуск программы «Большая дипломатия» на телеканале Jibek Joly посвящен актуальной роли Казахстана на мировой арене. Серия недавних международных визитов Президента вновь привлекла внимание экспертов к особенностям отечественной многовекторной дипломатии, передает корреспондент агентства Kazinform.
Многовекторность, как основа внешней политики
Казахстан, благодаря стратегическому расположению и прагматичному курсу, сумел выстроить устойчивые отношения с мировыми центрами силы.
– Многовекторность Казахстана сегодня – это, прежде всего, прагматичная формула внешней политики, ориентированная на расширение пространства возможностей. Наша страна взаимодействует сразу с несколькими ключевыми центрами силы – Россией, Китаем, США, Европейским союзом, странами Центральной Азии, Ближнего Востока и Южной Азии. Поэтому правильнее говорить не о равноудаленности, а о гибком сочетании интересов и поиске наиболее выгодных решений. Важно подчеркнуть, никакой переориентации на одного партнера не происходит. Это нормальная логика диверсификации, – отметил заместитель председателя правления Института внешнеполитических исследований Манарбек Кабазиев.
Сразу после отказа от ядерного потенциала Казахстан начал выстраивать сеть партнерств. С Россией основой стали договор о дружбе 1992 года и последующее участие в интеграционных структурах. США вошли в число ключевых инвесторов крупных энергетических проектов. Китай последовательно развивал стратегическое сотрудничество, включая запуск инициативы «Один пояс и один путь» в Астане в 2013 году.
– У Казахстана есть уникальный опыт проведения крупных переговорных процессов и дипломатических форумов. Это не случайность, а следствие репутации страны как нейтрального, предсказуемого, надежного посредника. В условиях мировой фрагментации растет спрос на площадки, где разные стороны могут говорить друг с другом. Астана может превратиться в один из ключевых переговорных хабов Евразии, – подчеркнул Манарбек Кабазиев.
Казахстан последовательно усиливал свои позиции на международных площадках, став первым государством в СНГ, кто председательствовал в ОБСЕ, а затем, войдя в Совет Безопасности ООН. Наряду с этим Казахстан превратился в место регулярных встреч лидеров Центральной Азии, продвигая вопросы водной безопасности, транспорта и региональной взаимосвязанности.
– Наша страна выстраивает систему, в которой Россия, Китай, ЕС, США, Южная Корея и страны Персидского залива конкурируют за право участвовать в ключевых проектах логистики, энергетики и цифровизации. Такой подход позволяет получать лучшие условия – более дешевое финансирование, современные технологии, инфраструктурные решения под ключ. Многовекторность работает как экономический рычаг, – отметил эксперт.
Усиление партнерства с мировыми державами и новые инвестиционные тренды
Впервые в истории в один год прошли саммиты «ЦА–Китай», «ЦА–США» и «ЦА–Россия», и Казахстан выступил одним из лидеров взаимодействия в многостороннем формате. Параллельно дипломатический марафон на уровне Главы государства подчеркнул, что в центре внешней политики страны остаются экономические интересы и привлечение инвестиций. По словам политолога и одного из ведущих экспертов по Центральной Азии Аркадия Дубнова, такую напряженную активность он видит впервые.
– Экономическая эффективность этой деятельности сегодня пока недостаточна для того, чтобы мы могли ее оценить. Но я полагаю, что это объединение всего Центрально-Азиатского региона, которое, наверное, сегодня будет определять тренд на дальнейшее развитие всего постсоветского пространства, – отметил Аркадий Дубнов.
Объем накопленных иностранных инвестиций в экономику Казахстана составляет около 0,5 трлн долларов, и половина этих средств приходится на пятерку крупнейших партнеров – США, Китай и Россию, среди прочих. Америка после периода спада вновь намерена расширять инвестиционное присутствие в стране, сохраняя фокус на нефтяных проектах и дополняя его новыми договоренностями, включая разработку вольфрама. Китай впервые обгоняет Россию по объемам вложений, усиливая участие в инфраструктурных и энергетических проектах и наращивая финансирование в рамках инициативы «Один пояс – один путь». РФ, несмотря на санкционное давление, активно увеличивает экономическую активность в нефтегазовой сфере, промышленности и финансах, а также готовится к строительству АЭС.
– У Токаева есть свое внешнеполитическое видение того, какое место в мире должен занимать Казахстан. Центральная Азия становится субъектом мировой политики. Это серьезнейшее ядро будущего развития, в том числе на мировом уровне, – подчеркнул эксперт.
Последний визит Главы государства в Москву стал финальным в серии зарубежных поездок и продемонстрировал стремление укрепить традиционно близкие отношения, включая вопросы безопасности. Декларация о переходе на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества стала важным шагом на фоне активного диалога Казахстана с другими глобальными центрами силы. Ситуацию в отношениях между Россией и Казахстаном Аркадий Дубнов считает уникальной.
– Поэтому именно Казахстану выпала роль быть пионером в постсоветском движении к новому устройству всего этого пространства. Конституируется новая система отношений между двумя огромными пространствами, утверждается независимость территориальной целостности и суверенитета. Это важно, от этого надо отталкиваться, – отметил Аркадий Дубнов.
Китай как ведущий торговый партнер
Дважды в этом году лидеры Казахстана и Китая встречались в Астане и Тяньцзине, где были подписаны 24 соглашения, обозначившие переход к более углубленной форме партнерства. Своим мнением касательно нового этапа этого стратегического партнерства поделилась директор института юридической поддержки экономической деятельности инициативы «Пояс и Путь» Иньинь Ван.
– Мы считаем Казахстан нашим очень надежным другом. В Астане на втором саммите «Китай – Центральная Азия» председатель Си отметил, что за последние годы китайско-казахстанское сообщество единой судьбы стало более содержательным, с конкретными результатами, повышающими благополучие граждан, – отметила Иньинь Ван.
Казахстан делает ставку на долгосрочные инфраструктурные и логистические проекты, усиливая евразийскую связанность в рамках многовекторной стратегии. По словам Иньинь Ван, в Пекине такую политику оценивают как надежную и предсказуемую. Китайская сторона подчеркивает, что нынешний уровень сотрудничества – один из самых высоких за всю историю двусторонних отношений. Фокус смещается на будущие десятилетия, включая реализацию крупных промышленных, транспортных и технологических инициатив.
– Во время визита в Китай в августе этого года Президент Токаев заявил, что отношения между Казахстаном и Китаем находятся на беспрецедентно высоком уровне. Это значит, что вторые золотые 30 лет – это не только стратегическая модернизация отношений, но и демонстрация общей воли двух стран двигаться вперед плечом к плечу в условиях изменяющегося мира, – подчеркнула эксперт.
Пекин также выразил готовность участвовать в проектах, которые Казахстан реализует совместно с другими мировыми игроками. Такой подход рассматривается как часть гармоничного многообразия – ключевого принципа китайской внешнеэкономической стратегии. Китайские институты активно изучают бизнес-климат региона, поддерживая компании, которые планируют инвестировать в Центральную Азию.
– Китай уважает отношения Казахстана с Россией, Китаем и западными странами. В основе – взаимное уважение национальных интересов. Мы не отвергаем сотрудничество других стран, так что да, мы готовы. Наше правительство готово, и гражданское общество, и исследовательские центры также активно работают в этом направлении, – считает Иньинь Ван.
Модель региональной устойчивости
В условиях дефрагментации мира Казахстан остается в стороне от геополитических блоков, а руководствуется экономической прагматикой, стратегическим диалогом и устойчивым развитием.
Многовекторную дипломатию все чаще описывают как систему нескольких опор: взаимодействие с ведущими мировыми игроками, участие в международных организациях, работа на глобальных площадках и расширение регионального сотрудничества.
– На самом деле имеется особый интерес стран Центральной Азии к политике многовекторности, мультипренадлежности ко всем международным и межправительственным организациям. Когда Президент Касым-Жомарт Токаев выступал на трибуне ООН на юбилейной сессии в сентябре, он напомнил, что Казахстан позиционирует себя средней державой со способностью сотрудничать со всеми своими соседями, – отметил Президент Института Европейских перспектив и исследований безопасности из Франции Эмманюэль Дюпюи.
По его мнению, вхождение Казахстана во многие крупные межправительственные организации делает его образцом для других стран.
– Казахстан имеет способность не претендовать на доминирование, а выстраивать сотрудничество со всеми своими соседями. И вот эта разнонаправленность, многовекторность напоминают нам, что они являются моделью региональной интеграции, и Казахстан здесь считается образцом, – отмечает французский эксперт.
По словам Эмманюэля Дюпюи, подобная политика становится моделью региональной интеграции, особенно на фоне стремления стран Центральной Азии действовать в формате пятерки.
Так, формирование асимметричных партнерств стало особенностью казахстанского подхода. С Россией – акцент на энергетику и промышленность, с Китаем – на транспортные коридоры и инфраструктуру, с США – на технологии, инновации и образование. Такая диверсификация позволяет не конкурировать интересам, а дополнять их, расширяя пространство для сотрудничества.
Западные аналитики подчеркивают, что казахстанская многовекторность имеет комплексный характер – дипломатический, культурный и социальный. Через инициативы в области разоружения, межрелигиозного диалога и посреднических усилий страна укрепляет статус доброжелательной силы и центра Евразии. Этим, по словам Эмманюэля Дюпюи, объясняется растущий интерес со стороны государств, ранее не имевших тесных связей с регионом, включая страны Африки, активно взаимодействующие с Казахстаном на площадке Организации исламского сотрудничества.
Таким образом, Казахстан одновременно укрепляет отношения с державами, которые нередко соперничают между собой, демонстрируя способность определять собственную траекторию развития. Диалог с США, Китаем и Россией ведется на позициях партнерства, а многовекторная дипломатия позволяет использовать конкуренцию мировых центров силы в интересах национального развития.
Серия визитов Касым-Жомарта Токаева в последние месяцы принесла многомиллиардные соглашения, новые проекты и сформировала постоянный запрос на участие Казахстана в глобальном диалоге, как значимого, выгодного и надежного партнера для ведущих мировых держав.