Дипломатия перемен: как Казахстан усиливает позиции на мировой арене

Многовекторность, как основа внешней политики

Казахстан, благодаря стратегическому расположению и прагматичному курсу, сумел выстроить устойчивые отношения с мировыми центрами силы.

– Многовекторность Казахстана сегодня – это, прежде всего, прагматичная формула внешней политики, ориентированная на расширение пространства возможностей. Наша страна взаимодействует сразу с несколькими ключевыми центрами силы – Россией, Китаем, США, Европейским союзом, странами Центральной Азии, Ближнего Востока и Южной Азии. Поэтому правильнее говорить не о равноудаленности, а о гибком сочетании интересов и поиске наиболее выгодных решений. Важно подчеркнуть, никакой переориентации на одного партнера не происходит. Это нормальная логика диверсификации, – отметил заместитель председателя правления Института внешнеполитических исследований Манарбек Кабазиев.

Сразу после отказа от ядерного потенциала Казахстан начал выстраивать сеть партнерств. С Россией основой стали договор о дружбе 1992 года и последующее участие в интеграционных структурах. США вошли в число ключевых инвесторов крупных энергетических проектов. Китай последовательно развивал стратегическое сотрудничество, включая запуск инициативы «Один пояс и один путь» в Астане в 2013 году.

Фото: Kazinform

– У Казахстана есть уникальный опыт проведения крупных переговорных процессов и дипломатических форумов. Это не случайность, а следствие репутации страны как нейтрального, предсказуемого, надежного посредника. В условиях мировой фрагментации растет спрос на площадки, где разные стороны могут говорить друг с другом. Астана может превратиться в один из ключевых переговорных хабов Евразии, – подчеркнул Манарбек Кабазиев.

Казахстан последовательно усиливал свои позиции на международных площадках, став первым государством в СНГ, кто председательствовал в ОБСЕ, а затем, войдя в Совет Безопасности ООН. Наряду с этим Казахстан превратился в место регулярных встреч лидеров Центральной Азии, продвигая вопросы водной безопасности, транспорта и региональной взаимосвязанности.

– Наша страна выстраивает систему, в которой Россия, Китай, ЕС, США, Южная Корея и страны Персидского залива конкурируют за право участвовать в ключевых проектах логистики, энергетики и цифровизации. Такой подход позволяет получать лучшие условия – более дешевое финансирование, современные технологии, инфраструктурные решения под ключ. Многовекторность работает как экономический рычаг, – отметил эксперт.

Усиление партнерства с мировыми державами и новые инвестиционные тренды

Впервые в истории в один год прошли саммиты «ЦА–Китай», «ЦА–США» и «ЦА–Россия», и Казахстан выступил одним из лидеров взаимодействия в многостороннем формате. Параллельно дипломатический марафон на уровне Главы государства подчеркнул, что в центре внешней политики страны остаются экономические интересы и привлечение инвестиций. По словам политолога и одного из ведущих экспертов по Центральной Азии Аркадия Дубнова, такую напряженную активность он видит впервые.

Фото: Kazinform

– Экономическая эффективность этой деятельности сегодня пока недостаточна для того, чтобы мы могли ее оценить. Но я полагаю, что это объединение всего Центрально-Азиатского региона, которое, наверное, сегодня будет определять тренд на дальнейшее развитие всего постсоветского пространства, – отметил Аркадий Дубнов.

Объем накопленных иностранных инвестиций в экономику Казахстана составляет около 0,5 трлн долларов, и половина этих средств приходится на пятерку крупнейших партнеров – США, Китай и Россию, среди прочих. Америка после периода спада вновь намерена расширять инвестиционное присутствие в стране, сохраняя фокус на нефтяных проектах и дополняя его новыми договоренностями, включая разработку вольфрама. Китай впервые обгоняет Россию по объемам вложений, усиливая участие в инфраструктурных и энергетических проектах и наращивая финансирование в рамках инициативы «Один пояс – один путь». РФ, несмотря на санкционное давление, активно увеличивает экономическую активность в нефтегазовой сфере, промышленности и финансах, а также готовится к строительству АЭС.

– У Токаева есть свое внешнеполитическое видение того, какое место в мире должен занимать Казахстан. Центральная Азия становится субъектом мировой политики. Это серьезнейшее ядро будущего развития, в том числе на мировом уровне, – подчеркнул эксперт.

Последний визит Главы государства в Москву стал финальным в серии зарубежных поездок и продемонстрировал стремление укрепить традиционно близкие отношения, включая вопросы безопасности. Декларация о переходе на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества стала важным шагом на фоне активного диалога Казахстана с другими глобальными центрами силы. Ситуацию в отношениях между Россией и Казахстаном Аркадий Дубнов считает уникальной.

Фото: Kazinform

– Поэтому именно Казахстану выпала роль быть пионером в постсоветском движении к новому устройству всего этого пространства. Конституируется новая система отношений между двумя огромными пространствами, утверждается независимость территориальной целостности и суверенитета. Это важно, от этого надо отталкиваться, – отметил Аркадий Дубнов.

Китай как ведущий торговый партнер

Дважды в этом году лидеры Казахстана и Китая встречались в Астане и Тяньцзине, где были подписаны 24 соглашения, обозначившие переход к более углубленной форме партнерства. Своим мнением касательно нового этапа этого стратегического партнерства поделилась директор института юридической поддержки экономической деятельности инициативы «Пояс и Путь» Иньинь Ван.

– Мы считаем Казахстан нашим очень надежным другом. В Астане на втором саммите «Китай – Центральная Азия» председатель Си отметил, что за последние годы китайско-казахстанское сообщество единой судьбы стало более содержательным, с конкретными результатами, повышающими благополучие граждан, – отметила Иньинь Ван.

Казахстан делает ставку на долгосрочные инфраструктурные и логистические проекты, усиливая евразийскую связанность в рамках многовекторной стратегии. По словам Иньинь Ван, в Пекине такую политику оценивают как надежную и предсказуемую. Китайская сторона подчеркивает, что нынешний уровень сотрудничества – один из самых высоких за всю историю двусторонних отношений. Фокус смещается на будущие десятилетия, включая реализацию крупных промышленных, транспортных и технологических инициатив.

Фото: Kazinform

– Во время визита в Китай в августе этого года Президент Токаев заявил, что отношения между Казахстаном и Китаем находятся на беспрецедентно высоком уровне. Это значит, что вторые золотые 30 лет – это не только стратегическая модернизация отношений, но и демонстрация общей воли двух стран двигаться вперед плечом к плечу в условиях изменяющегося мира, – подчеркнула эксперт.

Пекин также выразил готовность участвовать в проектах, которые Казахстан реализует совместно с другими мировыми игроками. Такой подход рассматривается как часть гармоничного многообразия – ключевого принципа китайской внешнеэкономической стратегии. Китайские институты активно изучают бизнес-климат региона, поддерживая компании, которые планируют инвестировать в Центральную Азию.

– Китай уважает отношения Казахстана с Россией, Китаем и западными странами. В основе – взаимное уважение национальных интересов. Мы не отвергаем сотрудничество других стран, так что да, мы готовы. Наше правительство готово, и гражданское общество, и исследовательские центры также активно работают в этом направлении, – считает Иньинь Ван.

Модель региональной устойчивости

В условиях дефрагментации мира Казахстан остается в стороне от геополитических блоков, а руководствуется экономической прагматикой, стратегическим диалогом и устойчивым развитием.

Многовекторную дипломатию все чаще описывают как систему нескольких опор: взаимодействие с ведущими мировыми игроками, участие в международных организациях, работа на глобальных площадках и расширение регионального сотрудничества.

– На самом деле имеется особый интерес стран Центральной Азии к политике многовекторности, мультипренадлежности ко всем международным и межправительственным организациям. Когда Президент Касым-Жомарт Токаев выступал на трибуне ООН на юбилейной сессии в сентябре, он напомнил, что Казахстан позиционирует себя средней державой со способностью сотрудничать со всеми своими соседями, – отметил Президент Института Европейских перспектив и исследований безопасности из Франции Эмманюэль Дюпюи.

Фото: Kazinform

По его мнению, вхождение Казахстана во многие крупные межправительственные организации делает его образцом для других стран.

– Казахстан имеет способность не претендовать на доминирование, а выстраивать сотрудничество со всеми своими соседями. И вот эта разнонаправленность, многовекторность напоминают нам, что они являются моделью региональной интеграции, и Казахстан здесь считается образцом, – отмечает французский эксперт.

По словам Эмманюэля Дюпюи, подобная политика становится моделью региональной интеграции, особенно на фоне стремления стран Центральной Азии действовать в формате пятерки.

Так, формирование асимметричных партнерств стало особенностью казахстанского подхода. С Россией – акцент на энергетику и промышленность, с Китаем – на транспортные коридоры и инфраструктуру, с США – на технологии, инновации и образование. Такая диверсификация позволяет не конкурировать интересам, а дополнять их, расширяя пространство для сотрудничества.

Фото: Kazinform

Западные аналитики подчеркивают, что казахстанская многовекторность имеет комплексный характер – дипломатический, культурный и социальный. Через инициативы в области разоружения, межрелигиозного диалога и посреднических усилий страна укрепляет статус доброжелательной силы и центра Евразии. Этим, по словам Эмманюэля Дюпюи, объясняется растущий интерес со стороны государств, ранее не имевших тесных связей с регионом, включая страны Африки, активно взаимодействующие с Казахстаном на площадке Организации исламского сотрудничества.

Таким образом, Казахстан одновременно укрепляет отношения с державами, которые нередко соперничают между собой, демонстрируя способность определять собственную траекторию развития. Диалог с США, Китаем и Россией ведется на позициях партнерства, а многовекторная дипломатия позволяет использовать конкуренцию мировых центров силы в интересах национального развития.

Серия визитов Касым-Жомарта Токаева в последние месяцы принесла многомиллиардные соглашения, новые проекты и сформировала постоянный запрос на участие Казахстана в глобальном диалоге, как значимого, выгодного и надежного партнера для ведущих мировых держав.