В Италии открыли бюст Абая

В церемонии приняли участие министр культуры и информации РК Аида Балаева, Чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Итальянской Республике Ерболат Сембаев, представители итальянской творческой интеллигенции и члены официальной делегации Казахстана.

Фото: Министерство культуры и информации РК.

Выступая на открытии, министр отметила, что Абай Кунанбайулы – выдающаяся личность, ставшая духовным ориентиром для казахского народа. Главными идеями его творчества стали призыв к добру, справедливости, просвещению и труду. Поэтому появление его образа именно в Риме – знаковое событие, символ духовного моста между культурами, которое открывает новую страницу в культурных связях между Казахстаном и Италией.

- В последние годы отношения между нашими государствами приобрели особую динамику развития. Прошлогодний официальный визит Президента Республики Казахстан в Италию, а также визит председателя Совета министров Италии в Казахстан вывели наше сотрудничество на новый уровень. А состоявшийся в сентябре визит Президента Италии в Казахстан открыл новые горизонты взаимодействия и ознаменовался рядом важных переговоров. Сегодняшнее открытие памятника Абаю – прямое продолжение достигнутых договоренностей, символ дружбы и взаимного уважения наших народов, — сказала Аида Балаева.

Фото: Министерство культуры и информации РК.

Отметим, за рубежом память великого казахского мыслителя чтят особенно тепло. Памятники, бюсты и монументы Абаю установлены в крупнейших городах и столицах стран мира — Ташкенте, Москве, Казани, Бишкеке, Пекине, Каире, Будапеште, Тегеране, Анкаре, Стамбуле, Нью-Дели, Женеве, Париже, Ренне, Сараево, Тбилиси, Берлине, Сеуле, Харькове, Баку, Рио-де-Жанейро и других.

Также Аида Балаева и Ерболат Сембаев возложили цветы к памятнику Чингизу Айтматову.