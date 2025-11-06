РУ
    Как в Казахстане будут наказывать артистов за использование фонограммы

    В Сенате обсудили Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам культуры, образования, семьи и государственного контроля», передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: pexels.com

    В ходе обсуждения депутат Советбек Медебаев отметил, что поправками предлагается запретить использование фонограммы при проведении концертных мероприятий. Исключение будет сделано только для телевизионных записей и площадок, которые изначально не предназначены для проведения концертных программ. В этой связи депутат поинтересовался, какая ответственность будет предусмотрена за нарушение.

    Вице-министр культуры и информации Айбек Сыдыков сообщил, что в Кодекс об административных правонарушениях будет введена отдельная статья.

    — За нарушение запрета предусмотрен штраф до одной тысячи месячных расчетных показателей. Контролировать исполнение нормы будут местные исполнительные органы, — ответил Айбек Сыдыков.

    Напомним, депутаты Сената вернули в Мажилис Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам культуры, образования, семьи и государственного контроля». 

    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
