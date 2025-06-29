От правопорядка до инвестиций и цифровизации: как прошла рабочая неделя Президента Токаева

Неделя началась с участия в расширенном заседании коллегии правоохранительных органов. В соответствии с принципом «Закон и Порядок» Глава государства акцентировал внимание на необходимости формирования правовой культуры в обществе, а также обозначил ключевые направления дальнейшего совершенствования деятельности правоохранительной системы и силовых структур.

В тот же день Президент принял председателя Группы подразделений финансовых разведок «Эгмонт» Эльжбету Франков-Яскевич, а вечером посетил концерт, посвященный Дню полиции.

24 июня под председательством Касым-Жомарта Токаева состоялось 37-е пленарное заседание Совета иностранных инвесторов. В своем выступлении Президент подробно остановился на мерах по созданию благоприятных условий для инвесторов, подчеркнув важность развития перспективных отраслей, способствующих росту экономики. На полях заседания Совета иностранных инвесторов Глава государства провел встречи с президентом Европейского банка реконструкции и развития, а также с рядом зарубежных руководителей компаний-инвесторов и обсудил реализацию совместных проектов.

В тот же день Президент вручил государственные награды работникам средств массовой информации, а также заслушал отчет председателя Верховного суда Асламбека Мергалиева об итогах деятельности судебной системы за пять месяцев текущего года.

25 июня Касым-Жомарт Токаев посетил Актюбинскую область. В Актобе он возложил цветы к мемориальному комплексу Героя Советского Союза Алии Молдагуловой.

Затем Президент дал старт XI международному военно-патриотическому сбору молодежи «Айбын». В этом году мероприятие было приурочено к 100-летию Алии Молдагуловой и 80-летию Великой Победы. В мероприятии приняли участие около 800 молодых людей из России, Кыргызстана, Узбекистана, Беларуси и Азербайджана.

26–27 июня состоялись международные мероприятия. Президент посетил Минск для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета и Евразийском экономическом форуме.

В ходе форума Глава государства поделился своим видением развития цифровых технологий и искусственного интеллекта, а также рассказал о предпринимаемых в Казахстане мерах по укреплению потенциала в данной стратегически важной сфере.

На заседании ВЕЭС были рассмотрены вопросы углубления экономической интеграции и расширения торгово-экономического сотрудничества между странами-участницами Объединения.

В субботу Касым-Жомарт Токаев встретился в Астане с ведущими медицинскими специалистами, прибывшими на X Всемирный конгресс нейрохирургического общества имени Уолтера Эдварда Денди.

Всего за неделю Касым-Жомарт Токаев провел 3 крупных совещания, 8 встреч, посетил с рабочей поездкой регион и принял участие в 3 международных мероприятиях за рубежом.

Также Президент направил поздравительные письма лидерам Люксембурга, Словении и Мозамбика, а также провел телефонный разговор с Эмиром Государства Катар.