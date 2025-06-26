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    18:02, 25 Июнь 2025 | GMT +5

    Глава государства поздравил Президента Мозамбика с Днем независимости

    Глава государства направил поздравительную телеграмму Президенту Мозамбика Даниэлу Шапу, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    п
    Фото: Акорда

    Касым-Жомарт Токаев поздравил Даниэла Шапу и его соотечественников с 50-летием независимости Республики Мозамбик.

    – Этот исторический день имеет особое значение как яркий символ единства и созидания Вашего народа, незыблемой основы государственности и устойчивого развития. Желаю Вашей стране достижения высоких целей во имя ценностей независимости, – говорится в телеграмме.

    Президент выразил уверенность, что дружественные отношения между Казахстаном и Мозамбиком будут развиваться и впредь.

    Теги:
    Акорда Президент Казахстана
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
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