Президент Казахстана принял главу Группы финансовых разведок «Эгмонт»
Глава государства принял Председателя Группы подразделений финансовых разведок «Эгмонт» Эльжбету Франков-Яскевич, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.
В ходе встречи обсуждены актуальные вопросы международного сотрудничества в области противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.
Касым-Жомарт Токаев подчеркнул значимость Группы «Эгмонт» в качестве ключевой международной платформы, способствующей укреплению глобальной финансовой безопасности и эффективному возврату активов.
Он также подтвердил неизменную приверженность Республики Казахстан дальнейшему совершенствованию национальной «антиотмывочной» системы в соответствии с международными стандартами.
Президент отметил, что для обеспечения верховенства закона и укрепления общественной безопасности принята концепция «Закон и Порядок».
Эльжбета Франков-Яскевич высоко оценила реформы, проводимые в Казахстане, и отметила их эффективность.