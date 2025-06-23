РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:25, 23 Июнь 2025 | GMT +5

    Президент Казахстана принял главу Группы финансовых разведок «Эгмонт»

    Глава государства принял Председателя Группы подразделений финансовых разведок «Эгмонт» Эльжбету Франков-Яскевич, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Президент Казахстана принял Председателя Группы подразделений финансовых разведок «Эгмонт»
    Фото: Акорда

    В ходе встречи обсуждены актуальные вопросы международного сотрудничества в области противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.

    Касым-Жомарт Токаев подчеркнул значимость Группы «Эгмонт» в качестве ключевой международной платформы, способствующей укреплению глобальной финансовой безопасности и эффективному возврату активов.

    Он также подтвердил неизменную приверженность Республики Казахстан дальнейшему совершенствованию национальной «антиотмывочной» системы в соответствии с международными стандартами.

    Президент отметил, что для обеспечения верховенства закона и укрепления общественной безопасности принята концепция «Закон и Порядок».

    Президент Казахстана принял Председателя Группы подразделений финансовых разведок «Эгмонт»
    Фото: Акорда

    Эльжбета Франков-Яскевич высоко оценила реформы, проводимые в Казахстане, и отметила их эффективность.

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Акорда Президент Казахстана Возврат активов
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
    Сейчас читают