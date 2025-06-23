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    12:32, 23 Июнь 2025 | GMT +5

    Глава государства поздравил Великого Герцога Люксембурга

    Президент Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму поздравления Великому Герцогу Анри по случаю Национального дня Люксембурга, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Глава государства поздравил Великого Герцога Люксембурга
    Фото: Акорда

    В своем поздравлении Глава государства подчеркнул, что этот праздник символизирует единство и общие устремления народа Люксембурга, а также его значительные достижения в таких областях, как финансы, цифровые инновации и зеленые технологии.

    Президент Казахстана пожелал Великому Герцогу Анри успехов в его ответственной деятельности, а дружественному народу Люксембурга – дальнейшего процветания.

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев
    Аружан Сердалина
    Аружан Сердалина
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