12:32, 23 Июнь 2025 | GMT +5
Глава государства поздравил Великого Герцога Люксембурга
Президент Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму поздравления Великому Герцогу Анри по случаю Национального дня Люксембурга, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.
В своем поздравлении Глава государства подчеркнул, что этот праздник символизирует единство и общие устремления народа Люксембурга, а также его значительные достижения в таких областях, как финансы, цифровые инновации и зеленые технологии.
Президент Казахстана пожелал Великому Герцогу Анри успехов в его ответственной деятельности, а дружественному народу Люксембурга – дальнейшего процветания.