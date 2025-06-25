Касым-Жомарт Токаев наградил работников СМИ

Распоряжением Главы государства от 24 июня 2025 года №226



присуждены премии Президента Республики Казахстан в области СМИ:



1. Батырхан Талғат Садықұлы – заместителю главного редактора газеты «Egemen Qazaqstan»;



2. Кырыкбаеву Талгату Ешеновичу – директору товарищества с ограниченной ответственностью «АЙҚЫН-ЛИТЕР»;



3. Магер Юлии Дмитриевне – редактору отдела газеты «Казахстанская правда»;



4. Тоқтамұрат Армангүл – шеф-редактору национального телеканала «Qazaqstan»;



вручены гранты Президента Республики Казахстан в области СМИ:



1. Беккалиевой Зарине Омиргалиевне – шеф-редактору телеканала «Kokshe»;



2. Құрмет-Рахимова Күнсая – корреспонденту телеканала «Jibek Joly / Silk Way»;



3. Тленшиев Абай Сейфуллаұлы – автору и ведущему YouTube-канала «Abay Live»;



4. Шашкиной Алине Александровне – корреспонденту сайта «Tengrinewskz»;



объявлена Благодарность Президента Республики Казахстан в области СМИ:



1. творческому коллективу газеты «Ana tili»;



2. творческому коллективу телеканала «BALAPAN»;



3. творческому коллективу газеты «Soltustik Qazaqstan»;



4. коллективу акционерного общества «Агентство «Хабар».

Напомним, Президент поздравил участников торжественной церемонии с наступающим профессиональным праздником – Днем работников средств массовой информации. Глава государства отметил, что СМИ служат связующим звеном между властью и обществом, а также заявил, что отечественные журналисты всегда отличались креативностью, новаторством и стремлением к прогрессу. Касым-Жомарт Токаев поблагодарил корифеев журналистики.