Касым-Жомарт Токаев наградил работников СМИ
Президент Касым-Жомарт Токаев вручил государственные награды группе граждан, внесших значительный вклад в развитие отечественной журналистики, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.
Распоряжением Главы государства от 24 июня 2025 года №226
присуждены премии Президента Республики Казахстан в области СМИ:
1. Батырхан Талғат Садықұлы – заместителю главного редактора газеты «Egemen Qazaqstan»;
2. Кырыкбаеву Талгату Ешеновичу – директору товарищества с ограниченной ответственностью «АЙҚЫН-ЛИТЕР»;
3. Магер Юлии Дмитриевне – редактору отдела газеты «Казахстанская правда»;
4. Тоқтамұрат Армангүл – шеф-редактору национального телеканала «Qazaqstan»;
вручены гранты Президента Республики Казахстан в области СМИ:
1. Беккалиевой Зарине Омиргалиевне – шеф-редактору телеканала «Kokshe»;
2. Құрмет-Рахимова Күнсая – корреспонденту телеканала «Jibek Joly / Silk Way»;
3. Тленшиев Абай Сейфуллаұлы – автору и ведущему YouTube-канала «Abay Live»;
4. Шашкиной Алине Александровне – корреспонденту сайта «Tengrinewskz»;
объявлена Благодарность Президента Республики Казахстан в области СМИ:
1. творческому коллективу газеты «Ana tili»;
2. творческому коллективу телеканала «BALAPAN»;
3. творческому коллективу газеты «Soltustik Qazaqstan»;
4. коллективу акционерного общества «Агентство «Хабар».
Напомним, Президент поздравил участников торжественной церемонии с наступающим профессиональным праздником – Днем работников средств массовой информации. Глава государства отметил, что СМИ служат связующим звеном между властью и обществом, а также заявил, что отечественные журналисты всегда отличались креативностью, новаторством и стремлением к прогрессу. Касым-Жомарт Токаев поблагодарил корифеев журналистики.