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    18:24, 24 Июнь 2025 | GMT +5

    Касым-Жомарт Токаев наградил работников СМИ

    Президент Касым-Жомарт Токаев вручил государственные награды группе граждан, внесших значительный вклад в развитие отечественной журналистики, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.  

    Касым-Жомарт Токаев наградил работников СМИ
    Фото: Акорда

    Распоряжением Главы государства от 24 июня 2025 года №226

    присуждены премии Президента Республики Казахстан в области СМИ:

    1. Батырхан Талғат Садықұлы – заместителю главного редактора газеты «Egemen Qazaqstan»;

    2. Кырыкбаеву Талгату Ешеновичу – директору товарищества с ограниченной ответственностью «АЙҚЫН-ЛИТЕР»;

    3. Магер Юлии Дмитриевне – редактору отдела газеты «Казахстанская правда»;

    4. Тоқтамұрат Армангүл – шеф-редактору национального телеканала «Qazaqstan»;

    вручены гранты Президента Республики Казахстан в области СМИ:

    1. Беккалиевой Зарине Омиргалиевне – шеф-редактору телеканала «Kokshe»;

    2. Құрмет-Рахимова Күнсая – корреспонденту телеканала «Jibek Joly / Silk Way»;

    3. Тленшиев Абай Сейфуллаұлы – автору и ведущему YouTube-канала «Abay Live»;

    4. Шашкиной Алине Александровне – корреспонденту сайта «Tengrinewskz»;

    объявлена Благодарность Президента Республики Казахстан в области СМИ:

    1. творческому коллективу газеты «Ana tili»;

    2. творческому коллективу телеканала «BALAPAN»;

    3. творческому коллективу газеты «Soltustik Qazaqstan»;

    4. коллективу акционерного общества «Агентство «Хабар».

    Напомним, Президент поздравил участников торжественной церемонии с наступающим профессиональным праздником – Днем работников средств массовой информации. Глава государства отметил, что СМИ служат связующим звеном между властью и обществом, а также заявил, что отечественные журналисты всегда отличались креативностью, новаторством и стремлением к прогрессу. Касым-Жомарт Токаев поблагодарил корифеев журналистики.

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Праздник Президент Казахстана СМИ
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
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