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    09:03, 25 Июнь 2025 | GMT +5

    Глава государства поздравил Президента Словении

    Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил Наташу Пирц-Мусар с национальным праздником — Днем государственности Словении, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Акорда Ақорда
    Фото: Агибай Аяпбергенов /Kazinform

    Глава государства направил телеграмму поздравления Президенту Словении.

    — С большим воодушевлением отмечаю поступательное расширение масштабов политического диалога и культурно-экономического сотрудничества между Астаной и Любляной. Высоко оцениваю итоги Вашего официального визита в Казахстан весной этого года. Уверен, что достигнутые нами договоренности выведут многоплановые казахско-словенские отношения на качественно новый уровень, — говорится в телеграмме.

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Акорда Президент Казахстана Поздравления Словения
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
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