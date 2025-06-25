09:03, 25 Июнь 2025 | GMT +5
Глава государства поздравил Президента Словении
Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил Наташу Пирц-Мусар с национальным праздником — Днем государственности Словении, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.
Глава государства направил телеграмму поздравления Президенту Словении.
— С большим воодушевлением отмечаю поступательное расширение масштабов политического диалога и культурно-экономического сотрудничества между Астаной и Любляной. Высоко оцениваю итоги Вашего официального визита в Казахстан весной этого года. Уверен, что достигнутые нами договоренности выведут многоплановые казахско-словенские отношения на качественно новый уровень, — говорится в телеграмме.