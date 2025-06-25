РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    22:34, 24 Июнь 2025 | GMT +5

    Касым-Жомарт Токаев выразил поддержку народу Катара

    Состоялся телефонный разговор Президента Казахстана с Эмиром Государства Катар, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.  

    п
    Фото: Акорда

    Глава государства Касым-Жомарт Токаев выразил полную солидарность и поддержку народу Катара в сложной ситуации.

    Президент отметил политическую мудрость Эмира шейха Тамима бен Хамада Аль Тани, благодаря которой удалось значительно снизить напряженность. Катар под его сильным руководством играет особую роль в решении самых сложных проблем региона.

    Главы государств условились о продолжении контактов на самом высоком уровне, в том числе в рамках предстоящего визита Эмира в Казахстан.

    Ранее посольство Казахстана в Катаре обратилось к соотечественникам.

    Теги:
    Акорда Президент Казахстана Катар
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
    Сейчас читают