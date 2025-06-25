22:34, 24 Июнь 2025 | GMT +5
Касым-Жомарт Токаев выразил поддержку народу Катара
Состоялся телефонный разговор Президента Казахстана с Эмиром Государства Катар, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.
Глава государства Касым-Жомарт Токаев выразил полную солидарность и поддержку народу Катара в сложной ситуации.
Президент отметил политическую мудрость Эмира шейха Тамима бен Хамада Аль Тани, благодаря которой удалось значительно снизить напряженность. Катар под его сильным руководством играет особую роль в решении самых сложных проблем региона.
Главы государств условились о продолжении контактов на самом высоком уровне, в том числе в рамках предстоящего визита Эмира в Казахстан.
Ранее посольство Казахстана в Катаре обратилось к соотечественникам.