Касым-Жомарт Токаев выразил поддержку народу Катара

Глава государства Касым-Жомарт Токаев выразил полную солидарность и поддержку народу Катара в сложной ситуации.

Президент отметил политическую мудрость Эмира шейха Тамима бен Хамада Аль Тани, благодаря которой удалось значительно снизить напряженность. Катар под его сильным руководством играет особую роль в решении самых сложных проблем региона.

Главы государств условились о продолжении контактов на самом высоком уровне, в том числе в рамках предстоящего визита Эмира в Казахстан.

Ранее посольство Казахстана в Катаре обратилось к соотечественникам.