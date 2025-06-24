Не поддаваться панике призвало казахстанцев в Катаре посольство РК
Посольство Казахстана в Катаре обратилось к соотечественникам, передает агентство Kazinform.
- Уважаемые граждане Республики Казахстан в Катаре! В настоящее время ситуация в Катаре безопасна для граждан и посетителей. Просим вас не поддаваться панике, оставаться в безопасном месте и соблюдать общие правила безопасности. Касательно казахстанских туристов, вынужденных остаться в Катаре сообщаем, что в настоящее время воздушное пространство Катара полностью закрыто. Как только авиасообщение будет восстановлено, казахстанские туроператоры будут уведомлены о новых датах рейсов. Ведется соответствующая работа, - говорится в сообщении дипмиссии.
Как отмечается, Посольство внимательно следит за ситуацией и при необходимости, совместно с ответственными органами обеих стран примет дополнительные меры по обеспечению безопасности граждан Казахстана.
- Просим вас оставаться в безопасном месте до стабилизации ситуации, - обратились дипломаты к соотечественникам.
Горячая линия Посольства:
+974 4411 0527
+974 4412 8015
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