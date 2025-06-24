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    00:40, 24 Июнь 2025 | GMT +5

    Не поддаваться панике призвало казахстанцев в Катаре посольство РК

    Посольство Казахстана в Катаре обратилось к соотечественникам, передает агентство Kazinform.

    Доха
    Фото: shouf.io

    - Уважаемые граждане Республики Казахстан в Катаре! В настоящее время ситуация в Катаре безопасна для граждан и посетителей. Просим вас не поддаваться панике, оставаться в безопасном месте и соблюдать общие правила безопасности. Касательно казахстанских туристов, вынужденных остаться в Катаре сообщаем, что в настоящее время воздушное пространство Катара полностью закрыто. Как только авиасообщение будет восстановлено, казахстанские туроператоры будут уведомлены о новых датах рейсов. Ведется соответствующая работа, - говорится в сообщении дипмиссии.

    Как отмечается, Посольство внимательно следит за ситуацией и при необходимости, совместно с ответственными органами обеих стран примет дополнительные меры по обеспечению безопасности граждан Казахстана.

    - Просим вас оставаться в безопасном месте до стабилизации ситуации, - обратились дипломаты к соотечественникам.

    Горячая линия Посольства:

    +974 4411 0527

    +974 4412 8015

    +974 5064 9955

    Ранее сообщалось, что Иран атакует базы США в Катаре и Ираке.

    Теги:
    Катар Посольство РК Ближний Восток Иран Ситуация на Ближнем Востоке
    Ринат Дусумов
    Ринат Дусумов
    Автор
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