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    22:18, 23 Июнь 2025 | GMT +5

    Иран атакует базы США в Катаре и Ираке

    В Тегеране заявили о начале операции «Благовещение Победы», передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Иран атакует базы США в Катаре и Ираке
    Фото: Tasnim News

    По информации иранского информационного агентства Tasnim, Иран начал ракетную операцию по базам США в Катаре и Ираке.

    Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) официально подтвердил нанесение ракетных ударов по американским военным объектам на территории Катара и Ирака.

    По заявлению Тегерана, атаки стали ответом на удары Соединенных Штатов по иранским ядерным объектам, осуществленные в минувшие выходные. Операция получила название «Благовещение Победы».

    Одна из целей — авиабаза Аль-Удейд в Катаре, где размещаются силы Центрального командования США (CENTCOM).

    В иракском направлении также зафиксированы пуски ракет по американским объектам, но подробности остаются неясными.

    — Мы начали масштабную ракетную операцию по военным базам США в регионе в ответ на агрессию против Исламской Республики, — цитирует агентство представителя КСИР.

    Жители столицы Катара Дохи сообщают о громких взрывах и вспышках в небе. Над городом слышны звуки, похожие на перехваты ракетных целей средствами ПВО. Официального подтверждения со стороны катарских властей или Пентагона на момент публикации не поступало.

    Ситуация развивается.

    Теги:
    Катар Ирак Ближний Восток Иран Мировые новости Ситуация на Ближнем Востоке США
    Арнур Рахимбеков
    Арнур Рахимбеков
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