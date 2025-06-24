Иран атакует базы США в Катаре и Ираке

По информации иранского информационного агентства Tasnim, Иран начал ракетную операцию по базам США в Катаре и Ираке.

Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) официально подтвердил нанесение ракетных ударов по американским военным объектам на территории Катара и Ирака.

По заявлению Тегерана, атаки стали ответом на удары Соединенных Штатов по иранским ядерным объектам, осуществленные в минувшие выходные. Операция получила название «Благовещение Победы».

Одна из целей — авиабаза Аль-Удейд в Катаре, где размещаются силы Центрального командования США (CENTCOM).

В иракском направлении также зафиксированы пуски ракет по американским объектам, но подробности остаются неясными.

— Мы начали масштабную ракетную операцию по военным базам США в регионе в ответ на агрессию против Исламской Республики, — цитирует агентство представителя КСИР.

Жители столицы Катара Дохи сообщают о громких взрывах и вспышках в небе. Над городом слышны звуки, похожие на перехваты ракетных целей средствами ПВО. Официального подтверждения со стороны катарских властей или Пентагона на момент публикации не поступало.

Ситуация развивается.