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    14:02, 24 Июнь 2025 | GMT +5

    Сотрудничество между банком и Казахстаном развивается успешно – Президент ЕБРР

    Касым-Жомарт Токаев встретился с Президентом Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    сотрудничество между банком и Казахстаном развивается успешно
    Фото: Акорда

    Собеседники обсудили перспективы сотрудничества между Казахстаном и ЕБРР и обменялись мнениями по актуальным вопросам мировой экономики.

    Было отмечено, что за годы сотрудничества достигнут ощутимый прогресс в ряде стратегических секторов, включая развитие малого и среднего бизнеса, энергетики, сельского хозяйства.

    Глава государства поприветствовал намерение ЕБРР инвестировать в совместные проекты, в том числе в рамках осуществления программы «зеленого» перехода.

    Одиль Рено-Бассо высоко оценила инвестиционный потенциал Казахстана и заявила о заинтересованности Банка в дальнейшей поддержке инфраструктурного развития Казахстана.

    По ее словам, недавно было одобрено финансирование реконструкции участка автомобильной дороги Актобе – Улгайсын протяженностью 234 км, который важен для развития внутреннего и международного транзита.

    Президент ЕБРР Одиль Рено-Бассо подчеркнула, что сотрудничество между банком и Казахстаном развивается успешно.

    Она отметила, что в прошлом году объем инвестиций достиг почти 1 млрд евро, а в 2024 году он вырос втрое по сравнению с 2023 годом. Кроме того, она выразила готовность и далее содействовать Казахстану в развитии транспортной доступности и энергетического сектора.

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев ЕБРР
    Аружан Сердалина
    Аружан Сердалина
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