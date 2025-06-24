Сотрудничество между банком и Казахстаном развивается успешно – Президент ЕБРР

Собеседники обсудили перспективы сотрудничества между Казахстаном и ЕБРР и обменялись мнениями по актуальным вопросам мировой экономики.

Было отмечено, что за годы сотрудничества достигнут ощутимый прогресс в ряде стратегических секторов, включая развитие малого и среднего бизнеса, энергетики, сельского хозяйства.

Глава государства поприветствовал намерение ЕБРР инвестировать в совместные проекты, в том числе в рамках осуществления программы «зеленого» перехода.

Одиль Рено-Бассо высоко оценила инвестиционный потенциал Казахстана и заявила о заинтересованности Банка в дальнейшей поддержке инфраструктурного развития Казахстана.

По ее словам, недавно было одобрено финансирование реконструкции участка автомобильной дороги Актобе – Улгайсын протяженностью 234 км, который важен для развития внутреннего и международного транзита.

Президент ЕБРР Одиль Рено-Бассо подчеркнула, что сотрудничество между банком и Казахстаном развивается успешно.

Она отметила, что в прошлом году объем инвестиций достиг почти 1 млрд евро, а в 2024 году он вырос втрое по сравнению с 2023 годом. Кроме того, она выразила готовность и далее содействовать Казахстану в развитии транспортной доступности и энергетического сектора.