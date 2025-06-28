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    13:58, 28 Июнь 2025 | GMT +5

    Глава государства встретился с представителями мировой нейрохирургии

    В резиденции Акорда Президент Касым-Жомарт Токаев принял представителей мировой нейрохирургии, прибывших в Астану для участия в X Всемирном конгрессе нейрохирургического общества имени Уолтера Эдварда Денди, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Глава государства встретился с представителями мировой нейрохирургии
    Фото: Акорда

    Приветствуя гостей, Глава нашего государства отметил, что проведение столь представительного форума в Казахстане свидетельствует о высоком признании достижений отечественной нейрохирургии. Он выразил уверенность, что Конгресс внесет важный вклад в развитие международного сотрудничества в сфере нейрохирургии, будет способствовать обмену передовым опытом и технологиями.

    Глава государства встретился с представителями мировой нейрохирургии
    Фото: Акорда

    — Здоровье нации — это основа поступательного прогресса любой страны. Поэтому всестороннее развитие здравоохранения является одним из ключевых приоритетов нашей государственной политики. Казахстан вкладывает значительные средства в модернизацию медицинской инфраструктуры, подготовку специалистов, цифровизацию процессов и внедрение инновационных разработок в эту сферу, — сказал Президент.

    Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Казахстан активно развивает высокотехнологичные направления медицины, уделяя особое внимание применению искусственного интеллекта в нейрохирургии. Он отметил, что нейронаука в нашей стране успешно прогрессирует благодаря внедрению цифровых и роботизированных технологий.

    Глава государства встретился с представителями мировой нейрохирургии
    Фото: Акорда

    Президент также высоко оценил значимость вклада участников в развитие мировой медицины.

    — Каждый из вас — специалист высочайшего уровня, благодаря которому были спасены тысячи жизней. Вас объединяет общая благородная миссия — даже в крайне сложных случаях дарить людям шанс на выздоровление. Ваше присутствие здесь и проведение в Астане конгресса нейрохирургов в очередной раз подтверждает, что у медицины нет границ. Нейрохирургия — это отрасль, в которой особое значение имеют наука и инновации, — сказал он.

    Глава государства также выразил заинтересованность Казахстана в расширении международного сотрудничества, нацеленного на обмен опытом и трансферт медицинских технологий.

    — Мы видим большой потенциал в развитии медицинского туризма, особенно в таких высокотехнологичных отраслях, как нейрохирургия. Готовы выстраивать устойчивые трансграничные связи для достижения прогресса в этой сфере, — предложил Президент.

    В свою очередь участники подчеркнули большие возможности Казахстана в развитии нейрохирургии и выразили поддержку дальнейшему взаимодействию, в том числе в обучении специалистов и обмене передовыми технологиями.

    В завершение Касым-Жомарт Токаев поблагодарил гостей за содержательную и продуктивную беседу.

    Глава государства поручил министру здравоохранения активизировать усилия по внедрению передовых технологий в нейрохирургию и в медицину в целом, а также проработать предложения главы Национального центра нейрохирургии Серика Акшулакова о заключении межправительственных соглашений с соседними странами по лечению в Казахстане иностранных граждан.

    Глава государства встретился с представителями мировой нейрохирургии
    Фото: Акорда
    Глава государства встретился с представителями мировой нейрохирургии
    Фото: Акорда

    На встрече также выступили президент нейрохирургического общества имени Уолтера Эдварда Денди, профессор нейрохирургии Университета Джорджа Вашингтона (США) Салим Абдулрауф; научный руководитель и почетный президент Национального медицинского исследовательского центра нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко (Россия) Александр Коновалов, руководитель отделения детской нейрохирургии и краниофациальной хирургии больницы Great Ormond Street, профессор детской нейрохирургии University College London (Великобритания) Нур уль Овейс Джилани, директор департамента Гамма-нож и стереотаксической нейрохирургии Исследовательской больницы Humanitas IRCCS (Италия) Пьеро Пикоцци, министр здравоохранения Акмарал Альназарова, председатель правления АО «Национальный центр нейрохирургии» Серик Акшулаков.

    Глава государства встретился с представителями мировой нейрохирургии
    Фото: Акорда
    Глава государства встретился с представителями мировой нейрохирургии
    Фото: Акорда
    Глава государства встретился с представителями мировой нейрохирургии
    Фото: Акорда
    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Акорда Президент Казахстана Нейрохирургия
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
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