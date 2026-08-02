Главные кадровые назначения недели: кто получил новые должности в Казахстане

Сразу в нескольких госорганах и нацкомпаниях Казахстана на минувшей неделе произошли кадровые перестановки. Новые руководители и заместители были назначены в министерствах, акиматах, комитетах, сфере инвестиций, туризма, культуры и энергетики. Подробнее — в обзоре корреспондента агентства Kazinform.

Первым кадровым решением недели стало назначение Армана Исагалиева заместителем министра иностранных дел Казахстана. Он родился в Алматы в 1972 году, окончил факультет востоковедения Казахского национального университета имени аль-Фараби, обучался в Марокко и Дипломатическом институте при МИД Египта. Свою карьеру начал в сфере науки и образования, затем перешел на дипломатическую службу. Работал в посольствах Казахстана в Египте и Саудовской Аравии, возглавлял Центр внешней политики Администрации Президента, был генеральным консулом в Дубае, а затем чрезвычайным и полномочным послом Казахстана в Египте, Катаре, а также по совместительству представлял страну в Алжире и Тунисе.

Фото: Министерство иностранных дел РК

Новым вице-министром культуры и информации стал Ержан Токтагулов. Он родился в 1992 году в Жамбылской области и имеет образование в сфере государственного управления, экономики и цифровых технологий. Трудовую деятельность начал в Министерстве национальной экономики, позже работал в структурах Министерства информации и коммуникаций, Министерства цифрового развития, а также возглавлял управление по инспекции труда Костанайской области. До назначения руководил департаментом цифровой трансформации и проектного менеджмента Министерства культуры и информации. Является членом Президентского молодежного кадрового резерва.

Фото: primeminister.kz

В Министерстве сельского хозяйства также произошло кадровое назначение. Пост вице-министра заняла Назгуль Хатепова. Уроженка Западно-Казахстанской области работает в системе аграрного ведомства более десяти лет. Начав карьеру с должностей менеджера и эксперта, она впоследствии возглавляла управление сертификации сельхозпродукции, департамент агропродовольственных рынков и переработки, а с начала 2025 года руководила департаментом земледелия.

Фото: пресс-служба Правительства РК

Новым председателем Комитета индустрии туризма Министерства туризма и спорта назначен Нурбол Байжанов. Он родился в 1993 году в области Улытау, окончил Евразийский национальный университет имени Л. Н. Гумилева и университет «Туран-Астана». Практически вся его профессиональная деятельность связана с развитием туристической отрасли. Работал в профильном департаменте министерства, прошел путь от эксперта до заместителя председателя Комитета индустрии туризма.

Фото: Правительство РК

Комитет культуры Министерства культуры и информации возглавил Азамат Белкайров. Он имеет многолетний опыт работы в государственных органах, в разные годы занимал должности в министерствах образования, общественного развития и информации, работал в Администрации Президента, а до нового назначения являлся заместителем председателя Комитета культуры.

Фото: Акорда

Крупные кадровые изменения произошли и в энергетической отрасли. Новым председателем ассоциации Kazenergy избран Сериккали Брекешев. Выпускник Актауского политехнического института начинал карьеру в нефтегазовой отрасли, работал в «Мангистаумунайгазе», Министерстве энергетики и минеральных ресурсов, «КазТрансГазе», занимал должности вице-министра и министра экологии, геологии и природных ресурсов, а до избрания возглавлял направление развития газовых проектов в национальной компании «КазМунайГаз».

Фото: Kazinform

Сразу два новых заместителя председателя правления назначены в национальной компании KAZAKH INVEST. Одним из них стал Темирлан Кельдибаев. Выпускник экономического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова и Высшей школы менеджмента в Барселоне работал в структурах Astana EXPO, СПК Astana, ФНБ «Самрук-Қазына», столичном управлении по инвестициям и развитию предпринимательства, а также в компании «Транстелеком».

Еще одним заместителем председателя правления KAZAKH INVEST назначен Азат Кабдрашитов. Он получил экономическое образование в Московском государственном университете имени М. В. Ломоносова и степень MBA в Национальном университете Сингапура. Работал в KPMG Kazakhstan, компаниях «КазМунайГаз» и «Эмбамунайгаз», занимался проектами в сфере зеленой энергетики в Сингапуре, а до назначения был советником по стратегическим инвестиционным проектам KAZAKH INVEST.

Коллаж: Kazinform

Кадровые изменения затронули и столичный акимат. Заместителем акима Астаны назначен Талгат Рахманберди. Он имеет многолетний опыт работы в сфере молодежной политики и местного государственного управления. В разные годы возглавлял профильные управления столицы, работал заместителем руководителя аппарата акима, советником акима, а с 2023 года занимал должность акима района Байконыр.

Фото: пресс-служба акимата Астаны

Новые назначения состоялись и в регионах. Акимом Аксу стал Ануарбек Аманов, ранее занимавший пост заместителя акима Экибастуза. Акимом района Аққулы Павлодарской области назначен Аскар Ажмурат, до этого руководивший областным управлением строительства. Район Байқоңыр в Астане возглавил Нурлан Алимжанов, ранее руководивший управлением активов и государственных закупок столицы.

В Павлодарской области акимом Актогайского района назначен бывший сенатор Ернур Айткенов. За годы государственной службы он возглавлял несколько районов региона, руководил управлением сельского хозяйства области, был секретарем областного маслихата и депутатом Сената Парламента.

Фото: пресс-служба Павлодарской области

Новым акимом Аягозского района стал Айбек Нугымаров. До назначения он работал директором колледжа транспорта в Семее, избирался депутатом областного маслихата и входит в состав политического совета партии AMANAT.

Фото: акимат Аягозского района

Изменения произошли и в судебной системе. Председателем Карагандинского областного суда назначен Галым Кулекеев, который ранее возглавлял судебную коллегию по гражданским делам этого же суда. Актюбинский областной суд возглавил Алибек Ахметов, имеющий многолетний опыт работы в органах прокуратуры и судебной системе. Председателем Восточно-Казахстанского областного суда стал Толенди Касимов, ранее руководивший судебной коллегией по административным делам областного суда.

Ранее сообщалось, что на должность вице-президента Федерации тяжелой атлетики Казахстана был назначен Сергей Цырульников.