Сергей Цырульников назначен вице-президентом Федерации тяжелой атлетики Казахстана

На должность вице-президента Федерации тяжелой атлетики Казахстана сегодня был назначен Сергей Цырульников, передает агентство Kazinform.

— Это осознанный выбор, основанный на многолетней преданности Сергея казахстанскому спорту. На протяжении многих лет он последовательно занимается популяризацией здорового образа жизни и спорта, поддерживает спортсменов, молодежь и инициативы, направленные на укрепление спортивного духа нашей страны. В казахской культуре есть особое слово — батыр. Это не только герой, но и человек чести, верности своему делу и своей Родине. Именно таким человеком является Сергей Цырульников. Его отличают патриотизм, порядочность, ответственность и искреннее желание приносить пользу нашей стране, — отметили в Федерации.

В спортивной организации отметили, что Сергей Цырульников — это человек, который разделяет ценности Федерации тяжелой атлетики, способен объединять людей, вдохновлять собственным примером и работать на развитие отечественного спорта.

— Уверены, что опыт, энергия и преданность Сергея Цырульникова станут важным вкладом в дальнейшее развитие тяжелой атлетики Казахстана, — подчеркнули в ФТА.

Сергей Цырульников является послом доброй воли Республики Казахстан, кавалером государственных орденов «Құрмет», «Достық» и других медалей различных ведомств, официальный амбассадор Министерства туризма и спорта РК.

Рекордсмен Книги рекордов Гиннеса (7 рекордов), многократный рекордсмен мира и Казахстана, автор множества уникальных социально-благотворительных имиджевых проектов.

Мастер спорта по пауэрлифтингу Казахстана и мировой рекордсмен по силовым номерам Сергей Цырульников выступал на шоу талантов America’s Got Talent.