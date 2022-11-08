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    07:45, 08 Ноябрь 2022 | GMT +6

    Пять акмолинских сел попали в проект Сергея Цырульникова «100 аулов»

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Вот уже два года как многократный рекордсмен Казахстана и мира, амбассадор Министерства культуры и спорта РК Сергей Цырульников инициировал проект «100 аулов». За это время благодаря ему удалось оснастить самым необходимым спортивные школы более 90 аулов страны, среди них и пять отдаленных сел Акмолинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы управления физической культуры и спорта Акмолинской области, на сегодняшний день спортивным инвентарем уже обеспечены 94 сельские школы. В Акмолинской области новые мячи, боксерские перчатки, скакалки, теннисные ракетки, коньки, шахматы, тоғызқұмалақ, спортивную форму и костюмы благодаря проекту С. Цырульникова уже получили села Шалкар и Рахымжана Кошкарбаева Целиноградского района, Новокубанка Шортандинского района, Айнаколь Буландинского района и Уленты Ерейментауского района.

    «Свой проект «100 аулов» запустил, реализуя Послание Президента страны Касыма-Жомарта Токаева. И, конечно же, к одним из первых приехал к своим землякам. Горжусь тем, что мою идею поддержали олимпийские чемпионы, чемпионы мира, страны, лидеры общественного мнения. Наша цель - обеспечить 100 казахстанских аулов спортивным инвентарем и привить детям любовь к спорту. Вместе мы оказываем спонсорскую помощь юным казахстанцам», - отметил С. Цырульников.


    Как отмечает сам рекордсмен, проект «100 аулов» несет в себе еще и воспитательную работу, он включает мастер-классы, открытые тренировки и мотивационные встречи.

    «Уделяя подобное внимание ребятам, мы проявляем гражданскую позицию, вносим свой вклад в развитие массового спорта. Реализуя проект, мы выполним одно из важнейших направлений Послания Президента «Здоровая нация», обеспечив детей спортивным инвентарем, специализированной спортивной формой, поднимем вовлеченность детей в массовый спорт. Ведь именно в малых городах и сёлах подрастают будущие звезды мирового спорта, здесь сама жизнь готовит и закаляет настоящих чемпионов. Мы хотим передать эстафету молодому поколению и зажечь в юных сердцах тот самый олимпийский огонь, который приведёт их к великим победам. Мы выехали в сёла с целью продвижения спорта и патриотизма в Казахстане, и я надеюсь, что у нас всё получится. Я хочу, чтобы наша молодежь развивалась и шла только вперед. У детишек глаза горят, эмоции классные, это очень вдохновляет», - отметил С. Цырульников.

    Известный силач провел для детей в каждом посещаемом им ауле мастер- классы, в которых продемонстрировал свои умения и поделился секретами спортивных достижений.

    «Мы все в восторге! Очень хотели увидеть чемпиона вживую, он же наш земляк, жил в нашем районе. Раньше только по Интернету смотрели его ролики. Но чтобы так рядом - это просто супер!» - поделился напоследок житель села Новокубанки Шортандинского района Максим Гончаренко.


    Теги:
    Спорт Акмолинская область Послание Президента РК
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