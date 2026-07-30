Экс-сенатор Ернур Айткенов возглавил Актогайский район Павлодарской области

По согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан, депутатами районного маслихата и распоряжением главы региона на должность акима Актогайского района назначен Ернур Айткенов, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу акима Павлодарской области.

Ернур Айткенов родился в 1965 году в Майском районе. Имеет высшее образование и более 20 лет стажа государственной службы. В разные годы возглавлял Майский и Баянаульский районы, а также районы Аққулы и Тереңкөл. Последние годы являлся депутатом Сената Парламента Республики Казахстан.

Новому акиму района поручено активизировать работу с инвесторами, реализовывать новые проекты и создавать постоянные рабочие места. Также аким Павлодарской области Асаин Байханов поручил усилить работу по созданию комфортных условий для жизни населения и привлечению участников программы добровольного переселения.

Фото: пресс-служба Павлодарской области

Особое внимание поручено уделить развитию агропромышленного комплекса. В этом году посевные площади увеличены на 5,3 тысячи гектаров, однако в условиях засушливой погоды необходимо принять меры для сохранения урожая, а также своевременно провести кормозаготовительную и уборочную кампании.

Кроме того, в районе за счет бюджетных средств реализуются 15 проектов. До конца года необходимо завершить строительство спортивного комплекса в селе Акжол, отремонтировать подъездные дороги к семи селам — Жамбыл, Кайран, Караой, Абжан, Жанатап, Жанабет и Жоламан, а также проработать ремонт внутрипоселковых дорог в селах Жанабет и Жанатап.

В числе других поручений — изучить возможность восстановления автовокзала и общественной бани в районном центре, строительства бассейна, обеспечить своевременную подготовку к отопительному сезону, реализацию противопаводковых мероприятий и предусмотреть в бюджете 2027 года строительство моста на подъездной дороге к селу Шолаксор.

Ранее Аскар Ажмурат был назначен акимом района Аққулы в Павлодарской области.