Аскар Ажмурат назначен акимом района Аққулы в Павлодарской области

Распоряжением акима Павлодарской области, по согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан и депутатами районного маслихата, акимом района Аққулы назначен Аскар Ажмурат, передает Kazinform.

Аскар Ажмурат родился в 1976 году. Имеет высшее образование и более 24 лет стажа государственной службы. Работал на руководящих должностях в Павлодаре, Павлодарском и Успенском районах, свыше двух лет возглавлял управление строительства Павлодарской области.

Аким Павлодарской области Асаин Байханов, представляя нового руководителя, обозначил ключевые задачи, стоящие перед районом.

— Район Аққулы обладает высоким аграрным потенциалом. Вместе с тем необходимо усилить работу по привлечению инвестиций и созданию новых рабочих мест, — подчеркнул Асаин Байханов.

Поручено уделить особое внимание своевременному проведению кормозаготовительной и уборочной кампаний с учетом засушливых условий текущего года, а также привлечению молодых специалистов и созданию комфортных условий для жителей.

Глава региона поручил обеспечить качественную реализацию бюджетных проектов, подготовить предложения по ремонту подъездной дороги к селам им. Абылкайыра Баймолдина и Такыр, а также продолжить работу по реконструкции автомобильной дороги районного значения «Акку — Казы — Майкарагай». Кроме того, поручено проработать строительство новой школы в с. Тосагаш и бассейна в районном центре.

Как сообщает пресс-служба акима Павлодарской области, отдельный акцент сделан на подготовке к отопительному сезону, развитии туристической инфраструктуры на озере Тузкала и решении вопросов водоснабжения. В частности, глава региона поручил приступить к реконструкции водопроводных сетей в районном центре и обеспечить водой жителей с. Тлектес.

Ранее в Павлодарской области назначили главу нового управления по защите прав детей.