Главу нового управления по защите прав детей представили в Павлодарской области

Зауреш Калиева родилась в 1977 году. В 1996 году начала работать учителем казахского языка в средней школе № 12 города Павлодара. В последующие годы работала социальным педагогом, заместителем директора по воспитательной работе школы № 2 города Павлодар, а также заместителем директора школы-лицея № 20.

— На государственную службу поступила в 2011 году. В разные годы занимала должности главного специалиста сектора дошкольных учреждений, заведующей сектором опеки и попечительства, заведующей сектором организационной работы отдела образования г. Павлодар. С 2019 по 2024 годы работала заместителем руководителя отдела образования города Павлодара, затем возглавляла отдел образования Павлодарского района, — сообщили в пресс-службе акима Павлодарской области.

До назначения на должность главы управления по защите прав детей была председателем филиала профсоюзной организации работников образования города Павлодара.

Напомним, ранее в Костанайской области были представлены новые руководители нескольких управления.