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    Главу нового управления по защите прав детей представили в Павлодарской области

    Руководителем управления Павлодарской области назначена педагог с многолетним стажем Зауреш Калиева, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Главу нового управления по защите прав детей представили в Павлодарской области
    Фото: Валерий Бугаев

    Зауреш Калиева родилась в 1977 году. В 1996 году начала работать учителем казахского языка в средней школе № 12 города Павлодара. В последующие годы работала социальным педагогом, заместителем директора по воспитательной работе школы № 2 города Павлодар, а также заместителем директора школы-лицея № 20.

    — На государственную службу поступила в 2011 году. В разные годы занимала должности главного специалиста сектора дошкольных учреждений, заведующей сектором опеки и попечительства, заведующей сектором организационной работы отдела образования г. Павлодар. С 2019 по 2024 годы работала заместителем руководителя отдела образования города Павлодара, затем возглавляла отдел образования Павлодарского района, — сообщили в пресс-службе акима Павлодарской области.

    До назначения на должность главы управления по защите прав детей была председателем филиала профсоюзной организации работников образования города Павлодара.

    Напомним, ранее в Костанайской области были представлены новые руководители нескольких управления.

    Кадровые назначения Регионы Казахстана Дети Назначения Павлодарская область
    Артём Викторов
    Артём Викторов
    Автор