Назначены руководители нескольких управлений в Костанайской области

Аким Костанайской области назначил новых руководителей управлений образования, физической культуры и спорта, а также по защите прав детей, передает корреспондент агентства Kazinform.

Руководителем управления образования акимата Костанайской области назначен Ардак Бегатаров. Ранее он был исполняющим обязанности.



Родился в 1983 году в Восточно-Казахстанской области. Окончил Семипалатинский государственный педагогический институт по специальности «История и география». Трудовую деятельность начал преподавателем истории в колледже «Кайнар» города Семей. Работал в сфере технического и профессионального образования, Министерстве образования и науки РК, системе «Назарбаев Интеллектуальные школы», а также занимал руководящие должности в Министерстве культуры и спорта. С 2021 по 2024 годы руководил направлением развития движения WorldSkills в НАО «Talap». С 2024 года являлся заместителем руководителя управления образования Костанайской области.

Управление физической культуры и спорта акимата Костанайской области возглавил Жанибек Журкабаев.

Ранее сообщалось, что на должность руководителя управления по защите прав детей акимата Костанайской области назначена Айман Елемановна Ибраева.

Айман Ибраева родилась в 1966 году в Костанае. Окончила Костанайский педагогический институт по специальности «Учитель русского языка и литературы». Более 35 лет работает в сфере образования. Трудовой путь начала учителем, в разные годы занимала руководящие должности в системе образования Костанайской области, работала заместителем руководителя управления образования региона. С 2023 года возглавляла управление образования акимата Костанайской области.