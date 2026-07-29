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    Арман Исагалиев назначен замминистра иностранных дел Казахстана

    Распоряжением Главы государства Исагалиев Арман Кайратович назначен заместителем Министра иностранных дел Республики Казахстан, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Арман Исагалиев
    Фото: Министерство иностранных дел РК

    Арман Исагалиев родился в Алматы 13 сентября 1972 года.

    Образование:

    • Факультет востоковедения Казахского Национального университета имени аль-Фараби (1994);
    • Университет Сиди Мухаммед бен Абдалла, Фес, Марокко;
    • Дипломатический институт при МИД АРЕ (1996).

    Трудовая деятельность:

    1994 гг. — преподаватель Казахского национального университета имени аль-Фараби. В 1995–1999 годах работал научным сотрудником Института востоковедения Академии наук Казахстана.

    С 2000 по 2004 год занимал должность первого секретаря посольства Казахстана в Египте, затем с 2004–2006 годах работал в коммерческих структурах.

    2008–2011 гг. — советник посольства Казахстана в Саудовской Аравии. Также возглавлял сектор Центра внешней политики Администрации Президента с 2011 по 2014 год.

    2014–2017 гг. — занимал должность генерального консула Казахстана в Дубае и Северных Эмиратах (ОАЭ). В 2017 году был назначен чрезвычайным и полномочным послом Казахстана в Египте, а в 2019–2020 годах по совместительству представлял Казахстан в Алжире и Тунисе.

    С сентября 2020 года занимал должность чрезвычайного и полномочного посла Казахстана в Катаре. Имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла.

    Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев принял вновь назначенного посла Казахстана в Великобритании.

    Кадровые назначения Касым-Жомарт Токаев Акорда Президент Казахстана Политика МИД РК Международные отношения
    Зарина Жакупова
    Зарина Жакупова
    Автор