Нурлан Алимжанов назначен акимом района «Байқоңыр» в Астане

Нурлан Алимжанов стал новым акимом района «Байқоңыр». Его назначение согласовано с Администрацией Президента Республики Казахстан и депутатами городского маслихата, передает агентство Kazinform.

Трудовую деятельность на государственной службе начал в 2012 году. С августа 2012 года по июль 2015 года занимал различные должности в аппарате акима Октябрьского района города Караганды, в аппарате акима города Балхаша.

С июля 2015 года по июнь 2020 года занимал руководящие должности в центральных и местных исполнительных органах.

С июня 2020 года по июль 2022 года возглавлял ГУ «Управление государственных закупок Карагандинской области», с июля 2022 года по апрель 2023 года руководил ГУ «Управление предпринимательства Карагандинской области».

С апреля 2023 года по август 2023 года занимал должность заместителя руководителя аппарата акима города Астаны.

4 сентября 2023 года был назначен на должность руководителя ГУ «Управление активов и государственных закупок города Астаны».

Ранее сообщалось, что Талгат Рахманберди, занимавший должность акима района «Байқоңыр», перешел на другую работу.