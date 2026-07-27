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    Талгат Рахманберди назначен заместителем акима Астаны

    По согласованию с Администрацией Президента РК и депутатами городского маслихата Талгат Рахманберди назначен заместителем акима Астаны, передает Kazinform со ссылкой на столичный акимат. 

    Талгат Рахманберди назначен заместителем акима Астаны
    Фото: акимат Астаны

    В связи с переходом на другую работу Есета Байкена назначен заместитель акима столицы. Ранее Талгат Рахманберди занимал должность акима района «Байқоңыр».

    Трудовую деятельность начал в 2004 году с должности председателя комитета по делам молодежи МКТУ имени Ходжи Ахмеда Ясави. В разные годы возглавлял общественное объединение «Штаб студенческих строительных и молодежных трудовых отрядов города Астаны», работал старшим прокурором в Управлении повышения квалификации по надзору за законностью уголовного процесса и оперативно-розыскной деятельности Института Генеральной прокуратуры РК (г. Астана), руководителем ГУ «Управление по вопросам молодежной политики города Астаны» и др.

    С апреля 2016 года по март 2019 года трудился заместителем акима района «Сарыарка» города Астаны, с апреля 2019 года — заместителем руководителя ГУ «Аппарат акима города Астаны».

    С августа 2019 года по сентябрь 2023 года работал руководителем ГУ «Управление по делам общественного развития города Астаны», ГУ «Управление внутренней политики города Астаны», советником акима города.

    С 18 октября 2023 года работал акимом района «Байқоңыр».

    В рамках поручений Главы государства акимом Астаны Женисом Касымбеком поставлен ряд задач по системному развитию города.

    Ранее Бауржан Сапар возглавил Департамент полиции области Улытау.

    Кадровые назначения Назначения Астана Акимат
    Тамирис Әбділдина
    Тамирис Әбділдина
    Автор