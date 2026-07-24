Бауржан Сапар возглавил Департамент полиции области Улытау

Кадровое назначение произведено в системе Министерства внутренних дел Казахстана. Новый руководитель имеет почти 30-летний опыт службы в органах внутренних дел и ранее занимал руководящие должности в нескольких регионах страны, передает корреспондент агентства Kazinform.

Начальником Департамента полиции области Улытау назначен полковник полиции Бауржан Сапар.

До нового назначения он занимал должность первого заместителя начальника Департамента полиции области Жетысу.

Бауржан Сапар в 1997 году окончил Шымкентский юридический колледж МВД РК имени Бауыржана Момышулы, а в 2000 году — Костанайскую высшую школу МВД Республики Казахстан.

Службу в органах внутренних дел начал в 1997 году. До 2014 года работал на различных следственно-оперативных и руководящих должностях в департаментах внутренних дел Северо-Казахстанской и Южно-Казахстанской областей.

В 2014–2022 годах возглавлял Управление криминальной полиции ДВД Южно-Казахстанской области, отдел полиции Ордабасинского района, а также Управление полиции города Туркестана Департамента полиции Туркестанской области.

С мая 2022 года занимал должность заместителя начальника Департамента полиции Туркестанской области.

В ноябре 2025 года был назначен первым заместителем начальника Департамента полиции области Жетысу.

Ранее сообщалось, что приказом министра по чрезвычайным ситуациям РК начальником департамента по ЧС Шымкента назначен полковник Тлеуберды Мадиев.