Полковник Тлеуберды Мадиев возглавил ДЧС Шымкента

Более 20 лет он служит в органах гражданской защиты. До назначения Тлеуберды Мадиев занимал должность первого заместителя начальника ДЧС Шымкента.

Тлеуберды Мадиев родился 15 марта 1988 года в селе Маканчинского района, ныне области Абай. В 2009 году окончил Кокшетауский технический институт МЧС Республики Казахстан, в 2019 году — Кокшетауский университет имени Абая Мырзахметова, в 2022 году — Академию гражданской защиты МЧС России по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Службу в органах гражданской защиты начал в августе 2005 года курсантом Кокшетауского технического института МЧС. После окончания учебы проходил службу в подразделениях Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области, где прошел путь от начальника караула пожарной части до руководителя территориального подразделения.

В разные годы занимал руководящие должности в Академии гражданской защиты имени Малика Габдуллина, центральном аппарате Министерства по чрезвычайным ситуациям РК, в Службе пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Алматы. Позже был заместителем начальника Центра стратегического планирования и оперативного управления МЧС РК.

С апреля 2026 года занимал должность первого заместителя начальника Департамента по чрезвычайным ситуациям города Шымкента. 23 июля назначен начальником ДЧС города.

Ранее сообщалось о назначении руководителей двух высших учебных заведений в Шымкенте. Ректором Южно-Казахстанского исследовательского университета им. Ауэзова стал Мухтар Толеген. Южно-Казахстанский педагогический университет им. Жанибекова возглавил Кайрат Балабиев.