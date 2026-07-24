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    Полковник Тлеуберды Мадиев возглавил ДЧС Шымкента

    Приказом министра по чрезвычайным ситуациям РК начальником департамента по ЧС Шымкента назначен полковник Тлеуберды Мадиев, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Полковник Тлеуберды Мадиев возглавил ДЧС Шымкента
    Фото: ДЧС

    Более 20 лет он служит в органах гражданской защиты. До назначения Тлеуберды Мадиев занимал должность первого заместителя начальника ДЧС Шымкента.

    Тлеуберды Мадиев родился 15 марта 1988 года в селе Маканчинского района, ныне области Абай. В 2009 году окончил Кокшетауский технический институт МЧС Республики Казахстан, в 2019 году — Кокшетауский университет имени Абая Мырзахметова, в 2022 году — Академию гражданской защиты МЧС России по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий.

    Службу в органах гражданской защиты начал в августе 2005 года курсантом Кокшетауского технического института МЧС. После окончания учебы проходил службу в подразделениях Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области, где прошел путь от начальника караула пожарной части до руководителя территориального подразделения.

    В разные годы занимал руководящие должности в Академии гражданской защиты имени Малика Габдуллина, центральном аппарате Министерства по чрезвычайным ситуациям РК, в Службе пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Алматы. Позже был заместителем начальника Центра стратегического планирования и оперативного управления МЧС РК.

    С апреля 2026 года занимал должность первого заместителя начальника Департамента по чрезвычайным ситуациям города Шымкента. 23 июля назначен начальником ДЧС города.

    Ранее сообщалось о назначении руководителей двух высших учебных заведений в Шымкенте. Ректором Южно-Казахстанского исследовательского университета им. Ауэзова стал Мухтар Толеген. Южно-Казахстанский педагогический университет им. Жанибекова возглавил Кайрат Балабиев.

    Кадровые назначения Регионы Казахстана Назначения Шымкент
    Татьяна Корякина
    Татьяна Корякина
    Автор