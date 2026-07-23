Кайрат Балабиев назначен ректором Южно-Казахстанского педагогического университета

ЮКПУ им. Узбекали Жанибекова в Шымкенте возглавил доктор юридических наук, профессор, экс-депутат Мажилиса Парламента Кайрат Балабиев, передает корреспондент агентства Kazinform.

Решение приняла республиканская комиссия по избранию (назначению) руководителей организаций высшего и послевузовского образования.

Кайрат Балабиев родился в 1965 году в Кентау. В 1990 году окончил юридический факультет Карагандинского государственного университета имени Е. Букетова по специальности «Юриспруденция», в 2003 году — Южно-Казахстанский открытый университет по специальности «Финансы и кредит».

Трудовую деятельность начал в 1994 году в органах прокуратуры. Работал помощником и старшим помощником прокурора, прокурором районов, заместителем прокурора Южно-Казахстанской области, занимал должность заместителя начальника областного управления юстиции.

В 2001–2003 годах возглавлял Южно-Казахстанский юридический институт Казахской государственной юридической академии. Затем руководил департаментом кадровой работы Агентства по борьбе с экономической и коррупционной преступностью, занимал должность первого заместителя председателя агентства.

С 2012 года работает в сфере науки и высшего образования. Преподавал в Казахстанском инженерно-педагогическом университете Дружбы народов и Центрально-Азиатском инновационном университете.

С 2016 по 2023 год был секретарем Туркестанского областного маслихата VI и VII созывов и депутатом Мажилиса Парламента Республики Казахстан.

Кайрат Балабиев — доктор юридических наук, профессор, автор двух монографий и десятков научных публикаций по административному праву, государственному управлению и вопросам государственной службы.

Награжден орденами «Құрмет» и «Парасат», государственными и ведомственными медалями, нагрудным знаком «Ы. Алтынсарин». Удостоен звания «Қазақстан мәслихаттарының Құрметті депутаты», почетный гражданин Туркестанской области, Мактааральского района, Кентау и Шымкента.

Ранее сообщалось, что Бекжан Бапышев назначен заместителем акима области Абай.