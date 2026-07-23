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    Бекжан Бапышев назначен заместителем акима области Абай

    По согласованию с Администрацией Президента и распоряжением акима области Абай Бекжан Бапышев назначен на должность заместителя акима области, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу акимата.

    Бекжан Мейрамбекұлы Бапышев
    Фото: акимат области Абай

    Областному активу нового заместителя представил глава региона Берик Уали.

    Бекжан Бапышев родился в Восточно-Казахстанской области.

    Окончил Восточно-Казахстанский университет имени С. Аманжолова по специальности «Юриспруденция» (2011 г.), магистратуру в Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан по специальности «Государственная политика» (2024 г.).

    Трудовую деятельность начал в аппарате акима района Алматы города Астаны.

    В 2013–2015 годах работал главным специалистом в отделах производственно-технического обеспечения, жизнеобеспечения и инфраструктуры аппарата акима района Сарыарка города Астаны.

    В 2015–2016 годах трудился в аппарате акима района Алматы в комиссии по легализации имущества. В дальнейшем занимал должности техника, главного специалиста и руководителя производственно-технического отдела.

    В разные годы возглавлял отдел инфраструктуры в аппарате акима района Есиль города Астаны, отдел благоустройства и производственно-технического обеспечения в аппарате акима района Алматы города Астаны, занимал должность заместителя акима района Алматы города Астаны.

    В 2025–2026 годах занимал должности заместителя акима города Семей, исполняющего обязанности акима города (6 месяцев), а также руководителя Управления строительства области Абай.

    До назначения возглавлял Управление туризма области Абай.

    Ранее также Дархан Сапанов был назначен первым заместителем акима ВКО.

    Регионы Казахстана Назначения Область Абай
    Динара Сугурбаева
    Динара Сугурбаева
    Автор