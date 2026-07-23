Бекжан Бапышев назначен заместителем акима области Абай

По согласованию с Администрацией Президента и распоряжением акима области Абай Бекжан Бапышев назначен на должность заместителя акима области, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу акимата .

Областному активу нового заместителя представил глава региона Берик Уали.

Бекжан Бапышев родился в Восточно-Казахстанской области.

Окончил Восточно-Казахстанский университет имени С. Аманжолова по специальности «Юриспруденция» (2011 г.), магистратуру в Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан по специальности «Государственная политика» (2024 г.).

Трудовую деятельность начал в аппарате акима района Алматы города Астаны.

В 2013–2015 годах работал главным специалистом в отделах производственно-технического обеспечения, жизнеобеспечения и инфраструктуры аппарата акима района Сарыарка города Астаны.

В 2015–2016 годах трудился в аппарате акима района Алматы в комиссии по легализации имущества. В дальнейшем занимал должности техника, главного специалиста и руководителя производственно-технического отдела.

В разные годы возглавлял отдел инфраструктуры в аппарате акима района Есиль города Астаны, отдел благоустройства и производственно-технического обеспечения в аппарате акима района Алматы города Астаны, занимал должность заместителя акима района Алматы города Астаны.

В 2025–2026 годах занимал должности заместителя акима города Семей, исполняющего обязанности акима города (6 месяцев), а также руководителя Управления строительства области Абай.

До назначения возглавлял Управление туризма области Абай.

Ранее также Дархан Сапанов был назначен первым заместителем акима ВКО.