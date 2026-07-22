Дархан Сапанов назначен первым заместителем акима ВКО

Распоряжением акима Восточно-Казахстанской области первым заместителем акима региона назначен Дархан Сапанов, передает Kazinform со ссылкой на областной акимат .

Дархан Сапанов родился в 1985 году в селе Акжар Тарбагатайского района Восточно-Казахстанской области.

Окончил Восточно-Казахстанский государственный технический университет имени Д.Серикбаева по специальности «Промышленная теплоэнергетика» (2007 г.), Восточно-Казахстанский государственный университет имени С.Аманжолова по специальности «Менеджмент» (2009 г.), Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации по программе Doctor of Business Administration (2022 г.).

Трудовую деятельность начал в 2007 году. В разные годы работал главным специалистом отдела инспектирования Департамента государственного архитектурно-строительного контроля Восточно-Казахстанской области, инженером Департамента по работе с населением ТОО «Астанаэнергосбыт», а также экспертом Департамента развития электроэнергетики и угольной промышленности Министерства энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан.

С 2009 по 2020 годы занимал различные должности в Канцелярии Премьер-министра Республики Казахстан, где работал главным экспертом, главным консультантом, заведующим сектором, главным инспектором и заместителем заведующего отделом индустриально-инновационного развития.

В период с 2020 по 2023 годы являлся государственным инспектором Администрации Президента Республики Казахстан.

С февраля 2023 года занимал должность заместителя акима Восточно-Казахстанской области.

За вклад в государственную службу в 2018 году Дархан Сапанов был награжден государственной медалью «Ерен еңбегі үшін».