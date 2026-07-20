В Темиртау назначили нового главу города. Аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев представил Сапара Сатаева городскому активу и обозначил ключевые задачи, которые предстоит решить руководителю, передает корреспондент агентства Kazinform.

По согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан и депутатами городского маслихата акимом Темиртау назначен Сапар Сатаев. Нового руководителя активу города представил аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев.

Трудовую деятельность Сапар Сатаев начал в 2002 году в РГП «Казахавтодор». Позже занимал должности заместителя директора и исполняющего обязанности директора КГКП «Ботақара су қожалығы».

На государственной службе работает с 2010 года. В разные годы возглавлял поселок Ботакара Бухар-Жырауского района, был акимом города Абая, заместителем акима Бухар-Жырауского района, а затем акимом Приозерска. С мая 2023 года до нынешнего назначения руководил Балхашом.

— Сапар Сатаев обладает значительным опытом работы в системе государственного управления, хорошо знаком с вопросами социально-экономического развития и имеет необходимые навыки. Кроме того, опыт работы в Балхаше позволил ему выстроить эффективное взаимодействие с крупными промышленными предприятиями. Уверен, этот опыт будет успешно применен и в Темиртау для дальнейшего развития сотрудничества с градообразующим металлургическим предприятием. Под его руководством реализованы масштабные проекты по модернизации тепло- и водоснабжения, ремонту дорог, что позволило значительно повысить надежность коммунальной инфраструктуры и качество предоставляемых услуг. Сапар Каиркенович, Ваша главная задача — повышение качества жизни темиртаусцев, создание комфортной и безопасной городской среды, а также обеспечение устойчивого социально-экономического развития города, — подчеркнул Ермаганбет Булекпаев.

Обращаясь к жителям города, Сапар Сатаев отметил, что хорошо знает особенности Темиртау, понимает актуальные проблемы и ожидания горожан

— Темиртау всегда был городом, где ценят честный труд, ответственность и конкретные дела. Именно на этом и будет сосредоточена моя деятельность, — заявил новый аким.

Ранее Галым Ашимов сообщил о завершении работы на посту акима Темиртау.