Аким Темиртау Галым Ашимов объявил об уходе с должности

Галым Ашимов сообщил о завершении работы на посту акима Темиртау. Об этом он написал на своей странице в Instagram, передает корреспондент агентства Kazinform.

Должность занимал с сентября 2024 года.

В своем обращении Галым Ашимов отметил, что завершает работу в должности акима Темиртау. Он выразил благодарность жителям за неравнодушие, активную гражданскую позицию и открытый диалог, подчеркнув, что именно совместная работа помогала видеть реальные проблемы и искать пути их решения. Также пожелал городу мира, стабильности, процветания и новых достижений, отметив, что часть его сердца навсегда останется в Темиртау.

Галым Ашимов родился 24 августа 1968 года в Каражале. Окончил Жезказганский университет имени О. А. Байконурова и Карагандинский государственный технический университет.

Трудовую деятельность начал в 1989 году на Жайремском горно-обогатительном комбинате, где работал слесарем, помощником машиниста, инженером, руководителем подразделений материально-технического снабжения и логистики. В 2000 году был назначен акимом поселка Жайрем.

В последующие годы занимал руководящие должности в ТОО «Оркен» и АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат», работал акимом Каражала, руководителем аппарата акима Карагандинской области, возглавлял управления предпринимательства, промышленности и индустриально-инновационного развития региона, а также занимал должность заместителя акима Карагандинской области.

С 2015 по 2020 год возглавлял Темиртау. Затем руководил управлением государственного архитектурно-строительного контроля Карагандинской области, был независимым членом совета директоров и заместителем генерального директора АО «Имсталькон».

Ранее стало известно о назначении Болата Акчулакова акимом Атырауской области.